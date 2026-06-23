Charla formativa sobre fitosanitarios en Almonacid de la Sierra

Almonacid celebró el pasado 18 de mayo una muy interesante y formativa charla teórico-práctica sobre regulación de equipos de tratamientos fitosanitarios.

La actividad estuvo organizada por la comisión de agricultura, e impartida en el salón de actos y salida al campo, con equipos de tratamientos, ejemplos prácticos, con datos y estudios sobre eficacia, y sobre todo, ahorro en productos, y aplicaciones.

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La tarde no pudo ser más completa porque el ponente elegido, Emilio Gil Moya, da sobradamente la talla para que el rato se hiciera corto, ameno y muy didáctico. Natural de Ejea de los Caballeros, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, director del máster de Viticultura de la UPC, profesor del programa de doctorado en Agricultura y Ciencias Forestales de la Universidad de Turín, profesor invitado en la Cornell University y, sobre todo, hombre sencillo y una eminencia en ensayos y estudios sobre tratamientos fitosanitarios, con charlas y cursos por todo el mundo a sus espaldas, fue todo un honor tenerlo en Almonacid.