Chodes al óleo: 40 artistas despliegan su creatividad

Chodes fue escenario el sábado 23 de mayo de la XVII edición del Concurso de Pintura Rápida de la Comarca de Valdejalón, una cita cultural ya consolidada que reunió a 40 artistas llegados de distintos puntos del territorio.

Los artistas captaron la esencia de Chodes. / SERVICIO ESPECIAL

Desde primera hora de la mañana, los pintores y pintoras se distribuyeron por las calles y rincones del municipio para desarrollar sus obras en directo, captando la esencia de Chodes a través de estilos y técnicas muy diversas. Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron seguir de cerca el proceso creativo, convirtiendo el concurso en una auténtica muestra de arte al aire libre.

El primer premio fue otorgado al pintor Blai Tomás. / SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, el pabellón de Chodes acogió la exposición conjunta de todas las obras participantes, donde el público pudo contemplar reunidas las distintas miradas artísticas sobre el municipio.

En el mismo acto se celebró la entrega de premios, que contó con la presencia de Jesús Bazán, presidente de la Comarca de Valdejalón, y de Pedro Bartolomé, consejero de Cultura, quienes destacaron el alto nivel de esta edición y la importancia de seguir impulsando iniciativas culturales que ponen en valor el territorio y fomentan la creatividad.

Diversidad de estilos

El primer premio fue otorgado al pintor Blai Tomás, cuya obra destacó por su calidad artística y su interpretación del entorno, en una edición marcada por la diversidad de estilos y el elevado nivel de participación.

Desde la Comarca de Valdejalón se valora muy positivamente el desarrollo de esta decimoséptima edición del concurso, agradeciendo la implicación de los artistas participantes, la colaboración del Ayuntamiento de Chodes y la respuesta del público.

Noticias relacionadas

El Concurso de Pintura Rápida volvió a demostrar su capacidad para acercar la cultura a la ciudadanía y para convertir, por un día, a los municipios de la comarca en auténticos espacios de creación artística.