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GRAN CAMPAÑA

El Club de Atletismo de La Almunia cierra una temporada de éxitos

Los atletas almunienses han cosechado importantes triunfos.

Los atletas almunienses han cosechado importantes triunfos. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

La Almunia

El Club de Atletismo La Almunia ha finalizado una de las temporadas más exitosas de los últimos años. El club ha afrontado retos de todo tipo: desde la Copa Aragón de Cross, pasando por las competiciones de pista cubierta, para terminar con las competiciones de pista al aire libre y las carreras escolares de nuestro territorio.

Gracias a una nueva metodología de tecnificación deportiva, los equipos de competición del club han conseguido mejorar de forma directa su rendimiento deportivo. En la Copa Aragón de Cross, donde se dan cita los mejores atletas del panorama actual, Leo Cajal fue el vencedor absoluto de su categoría consiguiendo 5 victorias, y Saúl Vilchez y Carmen García también consiguieron subir al podio general. Sergio Palacios, Andrés Ruiz, Juan Cajal, Carlota Martínez y Martín Soria también rondaron los top10 de la Copa, y el equipo sub12 fue subcampeón de Aragón.

Tanto en pista al aire libre como en pista cubierta los equipos del club consiguieron terminar en puestos de honor autonómicos. La temporada finalizó con gratificantes puestos de podio en los campeonatos regionales en manos de Bruno Montaner en las pruebas de salto de longitud y 60 metros, Carmen García en 500, Leo Cajal en 1000, Víctor Mateo Nicoara en martillo y vortex, y Lucas García y Jorge García en la prueba del 1000.

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Germán Latorre Gil, como director deportivo de los equipos del Atletismo La Almunia, se siente satisfecho del gran trabajo y resultados obtenidos por los deportistas del club fruto del esfuerzo y la constancia.

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