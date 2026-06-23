Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaBarrios con más calorViaje gratis Bus ZaragozaDraft Aday MaraFuoliCaso Ítaca
instagramlinkedin

PABELLÓN DE LA MUELA

El Club Patín Valdejalón firma un final de curso brillante y ‘salvaje’

‘La Maravillosa Zootropia’ fue la temática del festival y las coreografías.

‘La Maravillosa Zootropia’ fue la temática del festival y las coreografías. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Valdejalón

La Muela

El pabellón viejo de La Muela se vistió de gala el 29 de mayo para albergar el Festival de Fin de Curso del Club Patín Valdejalón La Muela. Una cita que resultó ser todo un éxito tanto a nivel organizativo como artístico, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de La Muela.

Bajo la temática La Maravillosa Zootopia, las gradas se llenaron de un público entregado que no dejó de aplaudir el talento de todos los patinadores del club. La pista se transformó en un colorido escenario donde la música, el vestuario y la técnica sobre ruedas fueron los grandes protagonistas.

El festival ofreció un magnífico equilibrio entre la frescura de los grupos y la precisión de la alta competición. Los asistentes pudieron disfrutar de divertidas y cuidadas coreografías grupales inspiradas en la naturaleza, donde los patinadores dieron vida a simpáticas mariquitas, feroces tiburones, elegantes medusas, audaces serpientes y vistosos loros.

Noticias relacionadas

El broche de oro y el punto de mayor exigencia técnica lo pusieron las espectaculares actuaciones individuales de las patinadoras de categoría Promocional y Nacional, quienes demostraron su alto nivel y gran progresión.

Un club en constante crecimiento y progresión

El evento no solo sirvió para despedir el curso por todo lo alto, sino también para consolidar la trayectoria de una entidad que no deja de evolucionar. Con las gradas rebosantes de espectadores y un ambiente festivo inmejorable, el Club Patín Valdejalón demostró una vez más que es un club que sigue creciendo con fuerza y que va subiendo de nivel año tras año, llevando el nombre de la comarca y de La Muela a lo más alto del patinaje artístico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents