PABELLÓN DE LA MUELA
El Club Patín Valdejalón firma un final de curso brillante y ‘salvaje’
La Crónica de Valdejalón
El pabellón viejo de La Muela se vistió de gala el 29 de mayo para albergar el Festival de Fin de Curso del Club Patín Valdejalón La Muela. Una cita que resultó ser todo un éxito tanto a nivel organizativo como artístico, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de La Muela.
Bajo la temática La Maravillosa Zootopia, las gradas se llenaron de un público entregado que no dejó de aplaudir el talento de todos los patinadores del club. La pista se transformó en un colorido escenario donde la música, el vestuario y la técnica sobre ruedas fueron los grandes protagonistas.
El festival ofreció un magnífico equilibrio entre la frescura de los grupos y la precisión de la alta competición. Los asistentes pudieron disfrutar de divertidas y cuidadas coreografías grupales inspiradas en la naturaleza, donde los patinadores dieron vida a simpáticas mariquitas, feroces tiburones, elegantes medusas, audaces serpientes y vistosos loros.
El broche de oro y el punto de mayor exigencia técnica lo pusieron las espectaculares actuaciones individuales de las patinadoras de categoría Promocional y Nacional, quienes demostraron su alto nivel y gran progresión.
Un club en constante crecimiento y progresión
El evento no solo sirvió para despedir el curso por todo lo alto, sino también para consolidar la trayectoria de una entidad que no deja de evolucionar. Con las gradas rebosantes de espectadores y un ambiente festivo inmejorable, el Club Patín Valdejalón demostró una vez más que es un club que sigue creciendo con fuerza y que va subiendo de nivel año tras año, llevando el nombre de la comarca y de La Muela a lo más alto del patinaje artístico.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido