El Club Patín Valdejalón firma un final de curso brillante y ‘salvaje’

El pabellón viejo de La Muela se vistió de gala el 29 de mayo para albergar el Festival de Fin de Curso del Club Patín Valdejalón La Muela. Una cita que resultó ser todo un éxito tanto a nivel organizativo como artístico, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de La Muela.

Bajo la temática La Maravillosa Zootopia, las gradas se llenaron de un público entregado que no dejó de aplaudir el talento de todos los patinadores del club. La pista se transformó en un colorido escenario donde la música, el vestuario y la técnica sobre ruedas fueron los grandes protagonistas.

El festival ofreció un magnífico equilibrio entre la frescura de los grupos y la precisión de la alta competición. Los asistentes pudieron disfrutar de divertidas y cuidadas coreografías grupales inspiradas en la naturaleza, donde los patinadores dieron vida a simpáticas mariquitas, feroces tiburones, elegantes medusas, audaces serpientes y vistosos loros.

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El broche de oro y el punto de mayor exigencia técnica lo pusieron las espectaculares actuaciones individuales de las patinadoras de categoría Promocional y Nacional, quienes demostraron su alto nivel y gran progresión.