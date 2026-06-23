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MEJORA EN EL CENTRO EDUCATIVO

El colegio Domingo Jiménez Beltrán estrena climatización

El consistorio ha invertido 18.400 € y ha contado con la colaboración de Red Eléctrica.

El consistorio ha invertido 18.400 € y ha contado con la colaboración de Red Eléctrica. / SERVICIO ESPECIAL

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Fernando Carnicero

Calatorao

El colegio público de Educación Infantil y Primaria Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao estrenará equipos de climatización el nuevo curso escolar.

La empresa adjudicataria de la licitación finalizó los trabajos durante los últimos días del curso. «Hemos instalado seis unidades de climatización para que los niños y profesores puedan desarrollar con más comodidad sus tareas en esta recta final del curso», indica David Felipe de Calatorao, alcalde de la localidad.

La inversión se eleva a 18.400 euros y ha sido posible al contar el ayuntamiento con la colaboración de Red Eléctrica. «Esta subvención se enmarca en las actuaciones que giran en torno al proyecto Rhodes, que supone la instalación de un centro de datos en Calatorao», explica el alcalde. «Red Eléctrica está construyendo la subestación que suministrará la electricidad al centro de datos», recuerda Felipe.

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La nueva instalación, consideran desde el Ayuntamiento de Calatorao, «no supondrán un gran incremento del consumo eléctrico», que proviene de las placas solares instaladas en los tejados del centro educativo.

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