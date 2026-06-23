Comienza la cita con el running de verano en La Almunia

Como es habitual en estas fechas, el Club Atletismo La Almunia promociona una vez más el Running de Verano. Esta iniciativa comenzará el 1 de julio y se desarrollará durante todo el verano, todos los miércoles. El lugar de quedada será la entrada de las instalaciones deportivas municipales de La Almunia de Doña Godina.

El objetivo es iniciar a la población en el mundo del running que hoy en día está tan en auge, y ayudar a todos los participantes a conseguir sus objetivos o retos relacionados con la carrera a pie. Durante la actividad se incidirá en la prevención de lesiones, y en cómo conseguir de forma estructurada una mejora en esta disciplina deportiva.

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Esta actividad será gratuita para los socios del Club Atletismo La Almunia, mientras que para los que no son socios del club tendrá un precio de 12 euros al mes.