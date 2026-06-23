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LOS MIÉRCOLES A PARTIR DEL 1 DE JULIO

Comienza la cita con el running de verano en La Almunia

Comienza la cita con el running de verano

Comienza la cita con el running de verano / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

La Almunia

Como es habitual en estas fechas, el Club Atletismo La Almunia promociona una vez más el Running de Verano. Esta iniciativa comenzará el 1 de julio y se desarrollará durante todo el verano, todos los miércoles. El lugar de quedada será la entrada de las instalaciones deportivas municipales de La Almunia de Doña Godina.

El objetivo es iniciar a la población en el mundo del running que hoy en día está tan en auge, y ayudar a todos los participantes a conseguir sus objetivos o retos relacionados con la carrera a pie. Durante la actividad se incidirá en la prevención de lesiones, y en cómo conseguir de forma estructurada una mejora en esta disciplina deportiva.

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Esta actividad será gratuita para los socios del Club Atletismo La Almunia, mientras que para los que no son socios del club tendrá un precio de 12 euros al mes.

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