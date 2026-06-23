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FIN DE SEMANA MEDIOAMBIENTAL

Compromiso y convivencia para cuidar el entorno natural

Varios voluntarios limpiaron los residuos del cauce del río y las Tajaderas.

Varios voluntarios limpiaron los residuos del cauce del río y las Tajaderas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Alpartir

La Asociación La Butrera celebró el Día del Medioambiente con un fin de semana medioambiental el 6 y 7 de junio.

La Butrera realizó el domingo la marcha del Limaco. | SERVICIO ESPECIAL

La Butrera realizó el domingo la marcha del Limaco. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado volvieron a unirse al Proyecto Libera, como asociación pionera de este proyecto en Aragón, para recoger abundantes residuos por el cauce del río y en las Tajaderas, con la colaboración del Ayuntamiento de Alpartir. De nuevo pudieron constatar que no estamos concienciados con el medio ambiente, ya que sacaron gran cantidad de residuos.

El domingo realizaron la marcha del Limaco en la que disfrutaron de unas vistas espectaculares y de un ambiente fabuloso entre los participantes. Con esta actividad se cierran las múltiples marchas de primavera realizadas este año por La Butrera en las que cientos de participantes han quedados maravillados de la Sierra de Algairén.

Por otra parte, la Butrera ha recuperado y marcado más de 30 kilómetros de sendas de herradura que estaban intransitables, y gracias a este trabajo sin ánimo de lucro se pueden hacer muchos eventos, reportajes y pruebas deportivas. Sin este mantenimiento continuo, en dos años de nuevo volverían a estar impracticables.

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La próxima marcha de la Asociación La Butrera será cómo todos los años la marcha nocturna con luna llena el sábado 29 de agosto a las 21 horas.

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