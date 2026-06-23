FIN DE SEMANA MEDIOAMBIENTAL
Compromiso y convivencia para cuidar el entorno natural
La Crónica de Valdejalón
La Asociación La Butrera celebró el Día del Medioambiente con un fin de semana medioambiental el 6 y 7 de junio.
El sábado volvieron a unirse al Proyecto Libera, como asociación pionera de este proyecto en Aragón, para recoger abundantes residuos por el cauce del río y en las Tajaderas, con la colaboración del Ayuntamiento de Alpartir. De nuevo pudieron constatar que no estamos concienciados con el medio ambiente, ya que sacaron gran cantidad de residuos.
El domingo realizaron la marcha del Limaco en la que disfrutaron de unas vistas espectaculares y de un ambiente fabuloso entre los participantes. Con esta actividad se cierran las múltiples marchas de primavera realizadas este año por La Butrera en las que cientos de participantes han quedados maravillados de la Sierra de Algairén.
Por otra parte, la Butrera ha recuperado y marcado más de 30 kilómetros de sendas de herradura que estaban intransitables, y gracias a este trabajo sin ánimo de lucro se pueden hacer muchos eventos, reportajes y pruebas deportivas. Sin este mantenimiento continuo, en dos años de nuevo volverían a estar impracticables.
La próxima marcha de la Asociación La Butrera será cómo todos los años la marcha nocturna con luna llena el sábado 29 de agosto a las 21 horas.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido