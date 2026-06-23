‘Conecta Valdejalón’ acelara la digitalización en Alpartir

El proyecto Conecta Valdejalón de RurAlma ha sido seleccionado entre las doce iniciativas de toda España elegidas por el programa RuralTIC Aulas Digitalizadas, una iniciativa promovida por AlmaNatura junto al Acelerador de Equidad Digital de Fundación HP para impulsar la capacitación digital en el medio rural.

A este despliegue se suma la colaboración directa de Embou, con la que RurAlma ha buscado trabajar por su condición de empresa aragonesa, y por compartir una visión común de arraigo territorial, cercanía e impulso al desarrollo del medio rural.

Gracias a esta selección, el proyecto ha recibido un aula digitalizada compuesta por 12 ordenadores Chromebook, 12 auriculares y una impresora HP, equipamiento que permitirá ampliar y mejorar las acciones formativas y colaborativas dirigidas a la población de la comarca.

La propuesta presentada por RurAlma, bajo el nombre de Conecta Valdejalón, fue valorada por su capacidad para responder a uno de los grandes retos de los territorios rurales: la brecha digital. El proyecto busca facilitar el acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías mediante un modelo de formación práctico, inclusivo e intergeneracional.

La iniciativa está diseñada para mejorar las competencias digitales de diferentes colectivos de la comarca, especialmente personas mayores, agricultores, pequeños comerciantes y profesionales vinculados al turismo. Entre sus objetivos se encuentran aumentar la alfabetización digital de la población, relacionarse con los medios digitales de una manera saludable, seguro y sin miedo, facilitar la realización de trámites electrónicos con las administraciones públicas, y mejorar la competitividad de sectores económicos estratégicos para Valdejalón.

Mentoría intergeneracional

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es la creación de un sistema de mentoría intergeneracional en el que jóvenes de la comarca acompañarán a personas adultas y mayores en el aprendizaje de herramientas digitales. Este intercambio permitirá no solo adquirir competencias tecnológicas, sino también fortalecer los vínculos comunitarios y favorecer la colaboración entre generaciones.

Además de la formación básica en el uso de dispositivos, internet y aplicaciones de comunicación, Conecta Valdejalón contempla talleres específicos sobre administración electrónica, banca digital segura, comercialización online, marketing digital y herramientas tecnológicas aplicadas a la agricultura y al turismo rural.

La selección dentro de RuralTIC supone un importante reconocimiento al trabajo que viene desarrollando RurAlma en Valdejalón, para generar nuevas oportunidades de desarrollo en el territorio y avanzar hacia una transformación digital que no deje atrás a quienes viven en los municipios rurales.

Desde RurAlma destacan que este reconocimiento permitirá acercar la tecnología a los pueblos de la comarca y ofrecer nuevas oportunidades de formación, inclusión y desarrollo económico. La incorporación de este equipamiento facilitará la puesta en marcha de actividades formativas en distintos municipios, y contribuirá a que más vecinos puedan acceder a las ventajas de la digitalización en su vida cotidiana y profesional.

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Con esta selección nacional, Valdejalón se sitúa como un referente en innovación social y transformación digital en el medio rural