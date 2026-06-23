CRA CUEVAS DEL JALÓN
Convivencia escolar en Lumpiaque
La Crónica de Valdejalón
Más de 160 escolares participaron en la tradicional Convivencia de Final de Curso del CRA Cuevas del Jalón que se celebró en Lumpiaque.
Durante toda la mañana, los escolares, procedentes de Lucena de Jalón, Plasencia de Jalón, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Urrea de Jalón y Lumpiaque, disfrutaron de diversas actividades deportivas y lúdicas organizadas para fomentar la convivencia, el compañerismo y los hábitos saludables. Entre las propuestas más destacadas se celebraron carreras y pruebas adaptadas a las distintas edades de los participantes, que mostraron un gran entusiasmo y espíritu deportivo.
La programación continuó en el pabellón municipal, donde los escolares disfrutaron de animación, juegos y actividades recreativas que llenaron de alegría y diversión las instalaciones.
El encuentro se desarrolló en un ambiente festivo, cumpliendo un año más el objetivo de celebrar un día de convivencia entre todos los alumnos de la escuela rural, y ofrecerles una experiencia enriquecedora más allá del ámbito académico.
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