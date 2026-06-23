Fin a un curso lleno de creatividad, aprendizajes y convivencia

El Aula de Adultos de Ricla ha puesto el broche final al curso con un balance muy positivo, consolidándose como un espacio de aprendizaje, creatividad y convivencia para personas de todas las edades.

A lo largo del año, el alumnado ha participado en numerosas iniciativas que han fomentado la cultura, la educación y el compromiso con el entorno.

Actividades destacadas

Entre las actividades más destacadas se encuentra la exposición del grupo de pintura al lápiz, una muestra en la que los participantes han podido compartir con vecinos y visitantes el trabajo realizado durante el curso, poniendo de manifiesto su talento y evolución artística.

La literatura también ha tenido un papel protagonista con un festival de poesía en el que se recitaron algunas de las rimas más conocidas de Gustavo Adolfo Bécquer, junto con poemas de la escritora local Teresa Ramos, en un acto que reunió emoción, sensibilidad y reconocimiento a la creación literaria.

Escenario al aire libre

Las calles de Ricla se convirtieron además en un escenario al aire libre gracias a una representación teatral organizada por el alumnado, acercando la cultura a todos los vecinos, y llenando el municipio de arte y participación.

Por su parte, el grupo de Educación Ambiental llevó a cabo una jornada de recogida de residuos en diferentes espacios de la localidad, una iniciativa destinada a concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la conservación de los espacios públicos.

El Aula de Adultos también ha continuado impulsando los cursos de español dirigidos a personas de diferentes nacionalidades, favoreciendo su integración, el aprendizaje del idioma y la participación activa en la vida social del municipio.

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Con propuestas tan variadas como la pintura, la poesía, el teatro, la educación ambiental y la formación lingüística, el Aula de Educación de Adultos de Ricla reafirma su compromiso con el aprendizaje permanente y la dinamización cultural, convirtiéndose en un referente de participación y crecimiento personal dentro de la localidad y para sus vecinos.