El CV Eolo’s La Muela deja huella en Valladolid

El equipo alevín femenino del CV Eolo’s La Muela regresó recientemente de Valladolid tras completar una participación histórica en el Campeonato de España 2026 de su categoría. Durante tres intensas jornadas, del 12 al 14 de junio con 7 partidos, las jóvenes jugadoras muelanas midieron sus fuerzas contra los 32 mejores clubes de todo el territorio nacional.

El torneo, que tuvo como epicentro el emblemático Pabellón Polideportivo Pisuerga de la capital castellanoleonesa, destacó por el altísimo nivel competitivo y el ambiente de deportividad. El CV Eolo’s se enfrentó a un reto mayúsculo desde la fase de grupos, demostrando en cada set el crecimiento técnico y la garra que ha caracterizado al equipo durante toda la temporada.

Más allá de los marcadores, la expedición de La Muela destacó por su capacidad de superación. El cuerpo técnico ha valorado de forma muy positiva la experiencia: «Llegar hasta aquí ya era un premio al trabajo de todo el año, pero ver cómo las jugadoras han competido de tú a tú contra las mejores canteras de España es un orgullo para el club».

El conjunto alevín no solo demostró calidad en el saque, recepción y defensa, sino también una cohesión de grupo ejemplar que las llevó a pelear cada punto hasta el final. Esta participación supone un hito para el Eolo’s Club al superar el puesto 29º del año pasado por el 21° actualmente, lo que ayuda a seguir afianzando su proyecto de cantera y posicionando a La Muela en el mapa del voleibol nacional.

Tras el cierre del campeonato el pasado 14 de junio, las jugadoras fueron recibidas con entusiasmo por familiares y aficionados. Este torneo marca un punto de inflexión para una generación de deportistas que promete seguir dando alegrías al municipio.

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Con el apoyo de su afición, el ayuntamiento y el esfuerzo diario, el CV Eolo’s La Muela cierra una temporada inolvidable, demostrando que, con trabajo y pasión, no hay red lo suficientemente alta que no se pueda alcanzar.