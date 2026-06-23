VIII EDICIÓN DE LA RODANAS TRAIL RACE
Deporte y montaña van de la mano en Épila
La Crónica de Valdejalón
La VIII edición de la Rodanas Trail Race se celebró el domingo 31 de mayo con dos recorridos por los caminos y sendas de Rodanas, uno de unos 13 kilómetros y otro de unos 23. El evento llenó de color y alegría los alrededores del santuario durante toda la mañana. En la ruta corta, categoría masculina, la primera posición fue para Kiko Burgos, la segunda para Florin Barbuta, y la tercera para Carlos Sanjuan, y en categoría femenina la primera clasificada fue Laura Pérez, segunda Esther Serrano y tercera Antolina Díaz. En la ruta larga, el podio en categoría masculina fue para Nacho Pérez, como vencedor de la prueba, Javi Bielsa como segundo, y Mario González como tercero, y en las chicas la vencedora fue Laura Aparicio, segunda fue Beatriz Valadés, y tercera Titania Martínez.
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