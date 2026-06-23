Deporte y montaña van de la mano en Épila

La VIII edición de la Rodanas Trail Race se celebró el domingo 31 de mayo con dos recorridos por los caminos y sendas de Rodanas, uno de unos 13 kilómetros y otro de unos 23. El evento llenó de color y alegría los alrededores del santuario durante toda la mañana. En la ruta corta, categoría masculina, la primera posición fue para Kiko Burgos, la segunda para Florin Barbuta, y la tercera para Carlos Sanjuan, y en categoría femenina la primera clasificada fue Laura Pérez, segunda Esther Serrano y tercera Antolina Díaz. En la ruta larga, el podio en categoría masculina fue para Nacho Pérez, como vencedor de la prueba, Javi Bielsa como segundo, y Mario González como tercero, y en las chicas la vencedora fue Laura Aparicio, segunda fue Beatriz Valadés, y tercera Titania Martínez.

Podio de la carrera corta masculina. / SERVICIO ESPECIAL