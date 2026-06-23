Un desafío entre mapas y senderos en Almonacid

Almonacid de la Sierra acogió el pasado 14 de junio la carrera de orientación. Esta prueba requiere de un conocimiento en interpretación de mapas, así como el conocimiento de la simbología de estos.

Ganadoras de la categoría elite femenina. / SERVICIO ESPECIAL

El club Ibón fue el encargado de la dirección técnica de la prueba, que discurrió por gran parte del término municipal de Almonacid de la Sierra.

Podio de la prueba elite masculina. / SERVICIO ESPECIAL

En la organización también estuvo el Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra, como anfitriones en la actividad, y la Comarca de Valdejalón.

Los vencedores de la actividad familiar. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la jornada se celebraron tres pruebas diferentes. La primera prueba fue de orientación BTT donde los participantes debían de hacer la prueba en bicicleta todo terreno atendiendo los mapas de la organización. A mitad de mañana se realizó la prueba de orientación a pie por la zona interurbana de la localidad.

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Y por último, se desarrolló la actividad familiar que fue de modalidad sprint en el interior del casco urbano. Todas las salidas y llegadas se realizaron en la plaza San Nicolás.