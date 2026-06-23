IGLESIA DE SANTA ANA DE ALMONACID DE LA SIERRA
Descubriendo el patrimonio histórico
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica de Valdejalón
Morata de Jalón
La Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón sigue trabajando en descubrir tanto como se pueda del patrimonio del pueblo. Ante la duda de si en algún momento la Iglesia de Santa Ana pudo tener algún arrimadero, y tras consultar con quienes pudieron tener un recuerdo cercano de la iglesia, se decidió hacer unas ligerísimas catas en la pila bautismal de inmersión, dando el resultado que puede verse. Será necesario el estudio de los profesionales para datar unos azulejos que no son muy normales por estas iglesias.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido