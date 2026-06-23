Descubriendo el patrimonio histórico

La Asociación en Defensa del Patrimonio de Morata de Jalón sigue trabajando en descubrir tanto como se pueda del patrimonio del pueblo. Ante la duda de si en algún momento la Iglesia de Santa Ana pudo tener algún arrimadero, y tras consultar con quienes pudieron tener un recuerdo cercano de la iglesia, se decidió hacer unas ligerísimas catas en la pila bautismal de inmersión, dando el resultado que puede verse. Será necesario el estudio de los profesionales para datar unos azulejos que no son muy normales por estas iglesias.