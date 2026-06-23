ENCUENTRO COMARCAL DE PATINAJE
Un domingo sobre ruedas en Épila
La Crónica de Valdejalón
La habitual exhibición comarcal de patinaje se celebró el domingo 31 de mayo en la localidad de Épila. El encuentro fue organizado por la Comarca de Valdejalón con la colaboración del Ayuntamiento de Épila. A lo largo de la mañana, los diferentes grupos de edad procedentes de Alpartir, La Almunia de Doña Godina, Calatorao, Épila, La Muela, Lumpiaque, Ricla, Salillas de Jalón y Urrea de Jalón pudieron demostrar todo lo entrenado, aprendido y ensayado en las clases del Servicio Comarcal de Deportes y en los diferentes clubes de la comarca.
Todos y todas las participantes al finalizar la exhibición recibieron de manos del presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán Sanz, y de la vicepresidenta de la Comarca de Valdejalón, Zita Chioreanu, medalla, obsequio y avituallamiento.
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