El Electrofest se consolida como propuesta cultural

Morata de Jalón celebró la cuarta edición del Morata Electrofest, una cita musical que se ha consolidado como una de las propuestas dirigidas al público joven dentro de la programación cultural y festiva del municipio. El evento tuvo lugar en el parking de caravanas y reunió durante varias horas a aficionados a la música electrónica procedentes tanto de la localidad como de municipios cercanos.

La programación contó con la participación de varios DJs locales, que ofrecieron una amplia variedad de estilos dentro de la música electrónica. El cartel estuvo formado por Nattarose, con una sesión de pachanga tech; Karluski y Tuku, representantes del tech-house; Mur, centrado en sonidos house; Kikorro, con una selección de house de los años noventa; y Frascu, que puso el cierre a la jornada con una sesión dedicada a la makina remember. La sucesión de estilos permitió ofrecer una propuesta musical variada, capaz de reunir a públicos de diferentes edades y gustos.

La actividad se desarrolló desde la tarde hasta la madrugada, convirtiendo el recinto en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Además del componente musical, el festival destacó por el ambiente de convivencia generado en torno a la cita, favoreciendo la participación y el disfrute colectivo en un entorno seguro y organizado.

En la organización del evento participó el Ayuntamiento de Morata de Jalón, mientras que el Morata Club Deportivo colaboró gestionando la barra durante toda la jornada, contribuyendo al correcto desarrollo de la actividad y al mantenimiento de un espacio de encuentro para los asistentes.

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La cuarta edición del Morata Electrofest confirmó la buena acogida de este formato dentro de la programación municipal, consolidándose como una propuesta cultural complementaria a otras actividades tradicionales y ampliando la oferta de ocio para distintos sectores de la población.