Épila ensaya ante un riesgo químico

Épila acogió el 9 de junio un simulacro de riesgo químico que permitió poner a prueba los protocolos de actuación y la capacidad de coordinación de los distintos servicios implicados ante una situación de emergencia de estas características.

El ejercicio contó con una amplia participación institucional y social, destacando especialmente la implicación del Ayuntamiento de Épila, que asumió un papel clave en la organización y coordinación del dispositivo, mostrando su compromiso con la seguridad y la protección de la ciudadanía.

En el simulacro participaron efectivos de Protección Civil, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, la Comarca de Valdejalón, Cruz Roja, profesionales del Centro de Salud de Épila, así como los servicios de emergencias 112 y 016, además del Grupo de Intervención en Emergencias Sociales (GISE) del Colegio Oficial de Trabajo Social, cuya presencia permitió incorporar la perspectiva de la atención social y la detección de las necesidades específicas de colectivos vulnerables en esta situación.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la excelente respuesta de la comunidad educativa. Tanto el CEIP Gaspar Remiro como la Escuela Infantil Isabel de Aragón actuaron con gran responsabilidad y eficacia, siguiendo las indicaciones establecidas, y colaborando activamente en el correcto desarrollo del ejercicio. La implicación de los equipos docentes y del personal de ambos centros contribuyó de manera decisiva al éxito del simulacro, y puso de manifiesto la importancia de la formación y la preparación en materia de autoprotección.

Este tipo de iniciativas resultan fundamentales para evaluar los procedimientos existentes, reforzar la coordinación entre los distintos recursos de emergencia y detectar posibles áreas de mejora. Además, permiten sensibilizar a la población sobre cómo actuar ante incidentes de riesgo químico y fortalecer la cultura preventiva en el ámbito local.

Desde las entidades participantes se ha realizado una valoración muy positiva del desarrollo del simulacro, destacando la profesionalidad y el compromiso demostrado por todos los intervinientes. La experiencia ha evidenciado que la colaboración entre administraciones, servicios de emergencia, profesionales sociosanitarios y comunidad educativa constituye una herramienta esencial para ofrecer una respuesta eficaz ante cualquier situación de emergencia.

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