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FERVOR POPULAR

Épila se vuelca en sus fiestas por la Virgen de Rodanas

El pregón fue uno de los momentos más esperados.

El pregón fue uno de los momentos más esperados. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Épila

Épila celebró del 22 al 25 de mayo sus fiestas en honor a la Virgen de Rodanas con una gran afluencia y participación en todos los actos.

La peña Love Peace fue la encargada del pregón. | SERVICIO ESPECIAL

La peña Love Peace fue la encargada del pregón. / SERVICIO ESPECIAL

La primera jornada, con motivo del día de Santa Rita, hubo fiesta de la espuma y juegos populares infantiles en su calle. La tarde continuó con DJ Pipo y Fiesta de la Cerveza en la Plaza de España, la presentación de las Reinas de Fiestas 2026 en la sede de la Asociación de Mujeres, y el concierto de la Asociación Banda de Música de Épila en la sala multiusos. Y por la noche, se pudo disfrutar de una vaca embolada a cargo de la cuadrilla local, y un tributo a Shakira en la sala multiusos.

La música no pudo faltar durante las fiestas.

La música no pudo faltar durante las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado comenzó con suelta de vaquillas con la charanga, y siguió con la exposición de cabezudos en el centro cívico, y el anuncio oficial del inicio de las Fiestas de Primavera, con la peña Love Peace leyendo el pregón peñista, seguido de la salida de la comparsa de cabezudos. Por la tarde, se realizó la suelta de una vaca de cajón y encierro de vaquillas, Ana Gallardo ofreció un repertorio de coplas y canciones mexicanas en el centro cívico, y el grupo de rock Isaak actuó en la sala multiusos, para terminar por la noche con vacas emboladas y la gran actuación de Los Inhumanos en la sala multiusos.

Las comidas populares son punto de encuentro.

Las comidas populares son punto de encuentro. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo por la mañana se celebró la misa en honor a Nuestra Señora de Rodanas en la Iglesia Parroquial Santa María la Mayor con la participación del grupo Estilos d’Épila, y la Ofrenda de Flores que recorrió las calles de Épila con jota, música y las Reinas de Fiestas. Por la tarde, se retomó la actividad con café-concierto, pasacalles de cabezudos y vaquillas, y se celebró el Traslado Procesional de la Virgen desde la Iglesia Santa María la Mayor hasta el Convento de las Concepcionistas. Y por la noche, hubo cena popular con el primer Rodanas Burguer Fest, y actuación de la Orquesta Meteoro.

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El calor no hizo mella entre los más jóvenes. / SERVICIO ESPECIAL

Y el último día de fiestas comenzó con la misa en honor a la Virgen de Rodanas en la capilla del Santuario con la coral, seguida de migas populares en la explanada del campo de fútbol del santuario, y excursión desde la plaza del Santuario hasta el Peñón de la Virgen de Rodanas con los cabezudos. La música del grupo Limón y Sal puso el broche final a las fiestas en la plaza España.

Los festejos taurinos animaron a grandes y pequeños.

Los festejos taurinos animaron a grandes y pequeños. / SERVICIO ESPECIAL

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