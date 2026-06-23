La escuela de jota cierra el año por todo lo alto

La Escuela de Jota de Salillas de Jalón celebró el pasado 7 de junio el acto de clausura del curso con una jornada en la que familiares, vecinos y asistentes pudieron disfrutar del trabajo realizado por los alumnos.

Durante la exhibición, los participantes demostraron los conocimientos y habilidades adquiridos tanto en la modalidad de baile como en la de canto, ofreciendo una muestra del esfuerzo, la constancia y la ilusión con la que han afrontado este curso.

La escuela ha contado una temporada más con la experiencia de dos reconocidos profesionales del mundo de la jota aragonesa: Luis Enrique Langarita, encargado de la enseñanza del baile, y Alberto Remiro, responsable de la formación en canto. Gracias a su dedicación y profesionalidad, los alumnos han podido seguir profundizando en una de las tradiciones culturales más representativas de Aragón.

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La escuela de jota continúa siendo una de las actividades culturales más arraigadas del municipio, contribuyendo a la conservación y transmisión de nuestras tradiciones.