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EXHIBICIÓN DE FIN DE CURSO EN SALILLAS

La escuela de jota cierra el año por todo lo alto

Los participantes demostraron todos los conocimientos adquiridos tanto en baile como en canto.

Los participantes demostraron todos los conocimientos adquiridos tanto en baile como en canto. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Salillas de Jalón

La Escuela de Jota de Salillas de Jalón celebró el pasado 7 de junio el acto de clausura del curso con una jornada en la que familiares, vecinos y asistentes pudieron disfrutar del trabajo realizado por los alumnos.

Durante la exhibición, los participantes demostraron los conocimientos y habilidades adquiridos tanto en la modalidad de baile como en la de canto, ofreciendo una muestra del esfuerzo, la constancia y la ilusión con la que han afrontado este curso.

La escuela ha contado una temporada más con la experiencia de dos reconocidos profesionales del mundo de la jota aragonesa: Luis Enrique Langarita, encargado de la enseñanza del baile, y Alberto Remiro, responsable de la formación en canto. Gracias a su dedicación y profesionalidad, los alumnos han podido seguir profundizando en una de las tradiciones culturales más representativas de Aragón.

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La escuela de jota continúa siendo una de las actividades culturales más arraigadas del municipio, contribuyendo a la conservación y transmisión de nuestras tradiciones.

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