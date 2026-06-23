Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaBarrios con más calorViaje gratis Bus ZaragozaDraft Aday MaraFuoliCaso Ítaca
instagramlinkedin

ASAMBLEA GENERAL Y 30º ANIVERSARIO

Familias y entidad refuerzan su compromiso en Adispaz

Los participantes terminaron la asamblea con un aperitivo para celebrar el 30º aniversario.

Los participantes terminaron la asamblea con un aperitivo para celebrar el 30º aniversario. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Valdejalón

La Almunia

Adispaz celebró el 18 de junio en sus instalaciones la asamblea anual de socios, órgano principal de decisión y participación, donde los socios, en este caso mayoritariamente familiares, se reúnen para tomar decisiones importantes sobre la entidad. Como todos los años en este encuentro se informa, debate y decide sobre el funcionamiento, objetivos y futuro de la entidad.

La asamblea es un espacio fundamental de participación y decisión en las asociaciones sin ánimo de lucro. En aquellas dedicadas a la discapacidad intelectual, adquiere un valor añadido al permitir que las familias, como principales implicadas, intervengan activamente en la planificación, mejora y gestión de los servicios, contribuyendo así a una atención más ajustada a las necesidades reales de las personas.

Las familias de personas con discapacidad intelectual desempeñan un papel fundamental en su desarrollo personal, social y emocional. No solo actúan como principales apoyos en la vida diaria, sino que también colaboran activamente con las asociaciones que trabajan por la inclusión y mejora de la calidad de vida de estas personas.

Las familias pueden implicarse directamente en la vida de la asociación, formando parte de la junta directiva, colaborando como voluntarias o participando en la organización de actividades y eventos. Esta implicación favorece el funcionamiento de la entidad y fortalece el sentido de comunidad.

Después de la asamblea, se celebró el 30º aniversario de la asociación con un pequeño aperitivo y se aprovechó para agradecer a todos los asistentes su colaboración durante todos estos años, así como seguir luchando por los proyectos futuros que son importantes para mejorar los servicios y atender las necesidades de todas las personas y familias.

Noticias relacionadas

Desde que los familiares de las personas con discapacidad intelectual que asisten a Adispaz comenzaron a asociarse han trabajado junto con los profesionales defendiendo los derechos y fomentando la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y de su familia; también luchando por una sociedad más justa y solidaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents