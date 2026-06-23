ASAMBLEA GENERAL Y 30º ANIVERSARIO
Familias y entidad refuerzan su compromiso en Adispaz
La Crónica de Valdejalón
Adispaz celebró el 18 de junio en sus instalaciones la asamblea anual de socios, órgano principal de decisión y participación, donde los socios, en este caso mayoritariamente familiares, se reúnen para tomar decisiones importantes sobre la entidad. Como todos los años en este encuentro se informa, debate y decide sobre el funcionamiento, objetivos y futuro de la entidad.
La asamblea es un espacio fundamental de participación y decisión en las asociaciones sin ánimo de lucro. En aquellas dedicadas a la discapacidad intelectual, adquiere un valor añadido al permitir que las familias, como principales implicadas, intervengan activamente en la planificación, mejora y gestión de los servicios, contribuyendo así a una atención más ajustada a las necesidades reales de las personas.
Las familias de personas con discapacidad intelectual desempeñan un papel fundamental en su desarrollo personal, social y emocional. No solo actúan como principales apoyos en la vida diaria, sino que también colaboran activamente con las asociaciones que trabajan por la inclusión y mejora de la calidad de vida de estas personas.
Las familias pueden implicarse directamente en la vida de la asociación, formando parte de la junta directiva, colaborando como voluntarias o participando en la organización de actividades y eventos. Esta implicación favorece el funcionamiento de la entidad y fortalece el sentido de comunidad.
Después de la asamblea, se celebró el 30º aniversario de la asociación con un pequeño aperitivo y se aprovechó para agradecer a todos los asistentes su colaboración durante todos estos años, así como seguir luchando por los proyectos futuros que son importantes para mejorar los servicios y atender las necesidades de todas las personas y familias.
Desde que los familiares de las personas con discapacidad intelectual que asisten a Adispaz comenzaron a asociarse han trabajado junto con los profesionales defendiendo los derechos y fomentando la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y de su familia; también luchando por una sociedad más justa y solidaria.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido