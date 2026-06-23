Familias y entidad refuerzan su compromiso en Adispaz

Adispaz celebró el 18 de junio en sus instalaciones la asamblea anual de socios, órgano principal de decisión y participación, donde los socios, en este caso mayoritariamente familiares, se reúnen para tomar decisiones importantes sobre la entidad. Como todos los años en este encuentro se informa, debate y decide sobre el funcionamiento, objetivos y futuro de la entidad.

La asamblea es un espacio fundamental de participación y decisión en las asociaciones sin ánimo de lucro. En aquellas dedicadas a la discapacidad intelectual, adquiere un valor añadido al permitir que las familias, como principales implicadas, intervengan activamente en la planificación, mejora y gestión de los servicios, contribuyendo así a una atención más ajustada a las necesidades reales de las personas.

Las familias de personas con discapacidad intelectual desempeñan un papel fundamental en su desarrollo personal, social y emocional. No solo actúan como principales apoyos en la vida diaria, sino que también colaboran activamente con las asociaciones que trabajan por la inclusión y mejora de la calidad de vida de estas personas.

Las familias pueden implicarse directamente en la vida de la asociación, formando parte de la junta directiva, colaborando como voluntarias o participando en la organización de actividades y eventos. Esta implicación favorece el funcionamiento de la entidad y fortalece el sentido de comunidad.

Después de la asamblea, se celebró el 30º aniversario de la asociación con un pequeño aperitivo y se aprovechó para agradecer a todos los asistentes su colaboración durante todos estos años, así como seguir luchando por los proyectos futuros que son importantes para mejorar los servicios y atender las necesidades de todas las personas y familias.

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Desde que los familiares de las personas con discapacidad intelectual que asisten a Adispaz comenzaron a asociarse han trabajado junto con los profesionales defendiendo los derechos y fomentando la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y de su familia; también luchando por una sociedad más justa y solidaria.