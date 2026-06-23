Fiesta, tradición y mucha convivencia para San Antonio

Plasencia de Jalón celebró sus fiestas de San Antonio los días 12, 13 y 14 de junio. Los actos comenzaron el viernes con volteo de campanas y disparo de cohetes, hinchables para los niños, tardeo y el pregón dado por Pilar Trinchan, la querida enfermera que ha pasado 27 años en Plasencia cuidando de todos los vecinos y a la que el ayuntamiento le hizo un merecido reconocimiento. Después, huno becerras y vaquillas con la ganadería Alberto Álvarez, cena de bocadillos de salchichas a la brasa, y por la noche toro de fuego con la ganadería Oro Vela, embolado por Emboladores Nuestra Señora de Rodanas, y discomóvil hasta el amanecer con una invitada especial: la dj y cantante Belén Jurado.

El pregón dio comienzo a las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado, día del patrón San Antonio, comenzó con diana floreada por las calles. Luego se celebraron la misa y procesión en honor al santo, seguido de vermú popular y baile con la charanga La Unión. Por la tarde, se ofreció un café concierto con el dúo Charo y José, seguido de vaquillas con la ganadería Rafael Alarcón, y la primera sesión de baile con la orquesta En Esencia. Y por la noche, la orquesta ofreció la segunda sesión de baile, y al finalizar discomóvil hasta el amanecer en la que se contó con una joven promesa del pueblo Dilan Pérez, que tiene mucho futuro en la música como dj.

Los más jóvenes fueron parte indispensable de las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo por la mañana hubo almuerzo popular seguido de actuación infantil, y luego comida popular, y en la sobremesa actuación del dúo musical Gold. Por la tarde, las vaquillas fueron de la ganadería Raúl Izquierdo, seguidas de la actuación del gran humorista e imitador Agüita, para finalizar con la traca fin de fiestas y fuegos artificiales.

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La programación fue muy variada y para todas las edades. / SERVICIO ESPECIAL

La corporación municipal da las gracias unas fiestas más a las comisiones de festejos y taurina: «Sois todos muy grandes chicos y chicas. Con vosotros siempre fluyen ideas nuevas y el trabajo que hacéis detrás es muy grande». También destacan a vecinos y vecinas que están colaborando estos días en ayudar a montar, desmontar, preparar comidas: «Sin vosotros no podríamos hacer todo el trabajo, gracias». Y para finalizar agradecen a todo el pueblo en general por salir y llenar las calles de armonía, ambiente risas y color: «Esto es un impulso para que nosotros queramos seguir preparando cosas. Gracias».