Una forma de promover hábitos saludables en el medio rural

La farmacia de Salillas de Jalón es una de las 11 farmacias de la provincia de Zaragoza que participan en el proyecto Escuelas Rurales de Salud impulsado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. Las farmacias participantes están ubicadas en municipios de menos de 1.500 habitantes donde constituyen un recurso sanitario especialmente cercano y accesible para la población.

La iniciativa contempla 22 sesiones formativas centradas en la prevención, la educación sanitaria y la promoción de hábitos de vida saludables en el medio rural. Estas sesiones forman parte de dos programa: Escuelas Rurales de Salud a pacientes mayores vulnerables y Escuelas de Salud para la Mujer , que buscan mejorar la calidad de vida de colectivos especialmente sensibles en municipios afectados por el envejecimiento y la despoblación.

En el caso de las Escuelas Rurales de Salud a pacientes mayores vulnerables, los farmacéuticos rurales imparten sesiones dirigidas tanto a pacientes como a personas cuidadoras, abordando cuestiones relacionadas con el envejecimiento saludable, el manejo adecuado de la medicación, la prevención de enfermedades crónicas, la adherencia a los tratamientos o la prevención de caídas.

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‘Escuelas de Salud para la Mujer’

Por su parte, las Escuelas de Salud para la Mujer están centradas en mejorar el conocimiento sobre algunos de los problemas de salud que afectan especialmente a las mujeres, como la menopausia, la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares, la migraña o el dolor crónico, siempre desde una perspectiva divulgativa, preventiva y de promoción de hábitos saludables.