El Godina toma el Parque de Cabañas

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina celebra el sábado 27 de junio una nueva edición del Festival Godina, una cita cultural ya consolidada en el calendario estival que volverá a llenar el Parque de Cabañas de música en directo, actividades culturales y propuestas para todos los públicos.

La jornada, de acceso libre y gratuito, se desarrollará desde las 11.00 horas hasta las 6.30 horas del día siguiente, con un amplio cartel de artistas, y manteniendo su apuesta por la música de raíz, el formato picnic y el disfrute del entorno natural, incluyendo servicios como transporte gratuito y una oferta gastronómica con food trucks y propuestas para todos los públicos.

El festival combina conciertos, actividades culturales y propuestas de ocio a lo largo de toda la jornada, en distintos espacios del parque, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa dirigida tanto a público joven como familiar. La programación incluye música en directo durante todo el día, así como actividades matinales como teatro para público infantil, una ludoteca o visitas guiadas a la Ermita de Cabañas, una iglesia románica del siglo XII, declarada Monumento Nacional, que destaca por sus excepcionales pinturas góticas- y su restaurado nevero, consolidando el carácter transversal del evento.

Apuesta por la cultura rural

En esta línea, la concejala de Cultura, Marisa Martínez, ha destacado la calidad del cartel y el trabajo realizado para sacar adelante esta nueva edición, subrayando que se trata de «una firme apuesta por la cultura en zonas rurales, la música en directo de forma gratuita y la divulgación de la cultura y el patrimonio local».

Martínez ha puesto en valor además la implicación de los equipos municipales, que «han trabajado codo con codo para confeccionar la programación de esta quinta edición», y ha señalado que el objetivo es ofrecer una experiencia de calidad para todos los públicos. En este sentido, ha invitado a vecinos y visitantes a acercarse al festival, asegurando que «tanto mayores como pequeños podrán disfrutar de una jornada única», destacando también el carácter acogedor del entorno: «esperamos que quien venga, venga de donde venga, note el acogimiento que siempre tiene este parque, el lugar donde nuestro pueblo tiene origen. Están todos más que bienvenidos».

Por su parte, la técnica de Cultura, Anabel Langarita, ha subrayado que el cartel de esta edición «es ejemplar de lo que es la cultura de nuestra comunidad y de la raíz de nuestra cultura», destacando la combinación de estilos y propuestas pensadas para llegar a todo tipo de públicos. Langarita ha explicado que la selección de artistas es un elemento clave en la configuración del festival, señalando que «la curación de artistas es muy importante para festivales como este, donde la selección es vital para seguir una ruta de innovación y descubrimiento de talento», al tiempo que permite seguir sorprendiendo al público asistente.

Gastronomía y transporte gratuito

La oferta gastronómica volverá a ser uno de los grandes atractivos del Festival Godina, con una zona de food trucks que ofrecerá distintas propuestas a lo largo de toda la jornada, junto al servicio de bar del recinto. Entre las iniciativas destacadas, se incluye una comida popular al mediodía y una tapa especial pensada para acompañar el arranque del vermú y los primeros conciertos del día. Además, como parte de la identidad del evento, regresa la hamburguesa creada específicamente para el Festival Godina.

Por su parte, el apartado de movilidad se refuerza con un servicio de transporte gratuito que conectará de forma continua el núcleo urbano de La Almunia con el Parque de Cabañas a lo largo de toda la jornada, garantizando así un acceso cómodo y seguro al festival durante el día y la noche.

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Con todo ello, el Festival Godina se consolida como un proyecto cultural en crecimiento que no solo refuerza la oferta cultural en el medio rural y fomenta el acceso a la música en directo, destacando además por su firme compromiso con la sostenibilidad y el respeto al entorno natural.