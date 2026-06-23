Historias que unen a través de la radio

El CEIP Ramón y Cajal de Alpartir ha vuelto a demostrar que la innovación pedagógica y el compromiso social no dependen del tamaño de una escuela, sino de la implicación de su comunidad. El alumnado de tercer ciclo del centro ha participado activamente en el programa nacional «Radio Referentes», una iniciativa impulsada por Unicef con el objetivo de promover la educación en derechos de la infancia a través de las ondas y los entornos digitales.

Para ello, trataron una realidad de gran importancia en nuestra comarca: el duelo migratorio. Entrevistaron a Radia, vecina de la localidad y madre de la escuela, para conversar abiertamente sobre el significado de dejar la tierra natal, el esfuerzo de aprender un nuevo idioma, y los lazos culturales y afectivos que se tejen al integrarse en una nueva comunidad.

El resultado es un documento sonoro de alta sensibilidad y valor educativo que traduce el complejo concepto del duelo migratorio a través de vivencias cotidianas como los recuerdos de infancia, los sabores de la gastronomía de Marruecos, y los puentes que la escuela y el pueblo construyen para que las familias se sientan, por fin, en casa.

Noticias relacionadas

La participación en este encuentro de radios escolares como Centro Referente de Unicef no solo valida el proyecto educativo democrático y participativo del centro, sino que dota al alumnado de un rol de ciudadanía activa y de liderazgo social en su propio municipio.