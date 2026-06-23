Homenaje a los hermanos del Val

El salón cultural El Cine de Alpartir se convirtió el viernes 12 de junio en el escenario de un acto de profunda justicia y recuerdo con la conmemoración del 90º aniversario del asesinato de Dionisio y Teófilo del Val, alfareros de la localidad cuya historia ha pasado del silencio de las fosas al reconocimiento internacional.

Alpartir acercó la historia de estos dos hermanos a los más pequeños de la localidad. / SERVICIO ESPECIAL

El acto, organizado por la Comunidad Educativa de Alpartir y la Asociación RurAlma, con el respaldo del Ayuntamiento de Alpartir y la Diputación Provincial de Zaragoza, sirvió para recordar que la pérdida de estos dos hermanos en agosto de 1936 no fue solo una tragedia personal y familiar, sino un golpe irreparable al patrimonio cultural de la comarca. Teófilo y Dionisio eran maestros del barro en el Barrio de Obradores, y su talento era de tal magnitud que sus obras cruzaron fronteras. Hoy en día, sus piezas se exhiben como tesoros universales en la Sociedad Hispánica de América (Hispanic Society of America) en Nueva York. Para Alpartir, su corta vida supuso la pérdida de dos artistas de proyección mundial que llevaron el nombre del municipio a los centros de arte más prestigiosos del planeta.

Un aspecto fundamental de este aniversario ha sido la implicación de la comunidad educativa. El tema se ha trabajado intensamente en el colegio de Alpartir junto a Roberto Del Val, quien mostró al alumnado las fotos de la exhumación, permitiendo a los más jóvenes conectar con la realidad histórica de los hechos. En la inauguración del acto participó Nerea Marín, diputada de Memoria Democrática y Solidaridad y Cooperación al Desarrollo de la DPZ, quien subrayó la importancia de conocer la historia para que no se vuelva a repetir, un compromiso que la escuela asume como guardiana de la paz y los valores democráticos

Sin duda, el momento más sobrecogedor de la tarde se produjo cuando los familiares de los hermanos del Val compartieron sus testimonios. En una sala donde se respiraba un silencio absoluto, cargado de respeto, empatía y emoción, los descendientes hablaron desde el más profundo dolor y una digna resignación. Sus palabras, lejos de albergar rencor, manifestaron la inexistencia de odio, centrándose en la importancia de cerrar las heridas que han permanecido abiertas durante generaciones. Este acto de generosidad recordó la figura de Primitivo del Val, testigo del horror a los 13 años, quien decidió ser guardián de una memoria sanadora y sin revanchismo.

La labor de la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (Afaaem) fue también protagonista, al recordarse cómo sus trabajos de arqueología permitieron hallar en 2023 los restos de los hermanos en el Barranco de La Tejera. Allí, la ciencia descubrió un último gesto de humanidad: los cuerpos fueron hallados frente a frente, con uno de los hermanos cubriendo al otro con su chaqueta en un abrazo que venció a 87 años de olvido.

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Con este homenaje, Alpartir no solo honra a sus vecinos, sino que reafirma su compromiso con los valores democráticos. Como se destacó durante la jornada, recuperar la historia de los del Val es convertir su «sello» de alfareros en un símbolo de conciencia colectiva, asegurando que el respeto y la tolerancia sean, de ahora en adelante, la base de la convivencia en la comunidad.