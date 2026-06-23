Humor y sátira con El Apuntador

El grupo de teatro El Apuntador de Épila volvió a demostrar esa gracia que les caracteriza el sábado 30 de mayo en la sala multiusos con la obra Caca, Culo, Pedo, Pis, una propuesta desenfadada, cercana y pensada para disfrutar en familia que consiguió arrancar las carcajadas del público.

Desde la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Épila apoyan iniciativas como esta que fomentan la participación cultural, y ponen en valor el talento y el esfuerzo de los grupos locales, y reconocen especialmente la valentía, el compromiso y la ilusión de sus intérpretes, que se suben al escenario con el único objetivo de hacer reír y disfrutar.

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Además, el sábado 6 de junio se ofreció otra tarde de teatro en la sala multiusos con la representación de Un marido de ida y vuelta, una de las comedias más conocidas de Enrique Jardiel Poncela, a cargo de la Compañía de Teatro Montearagón. La función contó con la participación de Paz Ríos y Alfredo Andreu, personas muy vinculadas a la vida de Épila desde los ámbitos sanitario y farmacéutico. Y la recaudación obtenida se destinará a la Parroquia y la Cofradía del Santo Entierro, contribuyendo a las labores de restauración y conservación del patrimonio de la localidad.