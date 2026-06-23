Unas jornadas para amar y proteger el medio ambiente en Rueda de Jalón

Las decimocuartas Jornadas del Medio Ambiente de Rueda de Jalón se celebraron el fin de semana del 13 y 14 de junio con una gran participación y un programa variado con el cometido principal de la concienciación por el Medio Ambiente.

Los más pequeños tampoco se lo quisieron perder. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado hubo una conferencia sobre Artistas de la Naturaleza en la que Santiago Osácar hizo un breve recorrido histórico por los pintores y artistas que han tenido la fauna salvaje como principal motivo de inspiración. Y el domingo en Pontil, la compañía Títeres Sin Cabeza ofreció el espectáculo de teatro Diminuto. La jornada contó con la presencia del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, que tras visitar el humedal y felicitar al pueblo de Rueda por su implicación en la conservación de Ojos de Pontil, procedió a la clausura de las jornadas en un ambiente festivo y de satisfacción por el desarrollo de las mismas.

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Las jornadas contaron con una alta participación. / SERVICIO ESPECIAL

Por otra parte, en lo que va de año se han realizado varias mejoras en Pontil, como la instalación de tres nuevas pasarelas, y el mantenimiento de senderos y cauces, que hacen más agradables y cómodas las visitas.