Todo listo para iniciar la temporada de verano en Salillas de Jalón

El Ayuntamiento de Salillas de Jalón ha realizado diversas actuaciones de mejora en las piscinas municipales con motivo del inicio de la temporada de verano, reforzando así su compromiso con el mantenimiento de las instalaciones y la mejora de los servicios ofrecidos a vecinos y visitantes.

Sistema de control de accesos. / SERVICIO ESPECIAL

Entre los trabajos llevados a cabo destaca la limpieza y pintado de la pista de fútbol sala situada en el recinto de las piscinas, una actuación que permite mejorar tanto la imagen como la funcionalidad de uno de los espacios más utilizados durante los meses estivales.

Asimismo, se ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema automático de control de accesos que permitirá avanzar hacia una gestión más moderna y eficiente de las instalaciones. Esta actuación responde a diferentes propuestas y demandas trasladadas por los vecinos en los últimos años, y constituye un paso más en la modernización de los servicios municipales.

Desde el ayuntamiento se ha querido destacar que la implantación de este sistema no supone la desaparición de los métodos tradicionales que se han venido utilizando hasta ahora, sino que complementa y mejora las opciones disponibles para los usuarios. Además, el proyecto continuará desarrollándose en próximas fases con el objetivo de que los vecinos puedan realizar también la activación y gestión de bonos directamente desde las propias instalaciones.

Estas mejoras se suman a las actividades programadas para este verano en las piscinas municipales, entre las que se encuentran los cursos de natación infantil y las sesiones de aquagym, que se desarrollarán durante el mes de julio.

El alcalde de Salillas de Jalón ha señalado que «seguimos trabajando para modernizar nuestros servicios municipales sin perder la cercanía y la atención que siempre hemos prestado a nuestros vecinos. Queremos que nuestras instalaciones estén en las mejores condiciones posibles y adaptarlas progresivamente a las necesidades actuales de los usuarios».

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Con estas actuaciones, el ayuntamiento continúa apostando por la mejora de los espacios públicos y por ofrecer unas instalaciones de calidad que contribuyan al bienestar, el ocio y la convivencia de todos los vecinos.