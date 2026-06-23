INSTALACIONES MUNICIPALES
Lumpiaque mejora sus espacios infantiles y la piscina
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Lumpiaque ha acometido diversas mejoras en instalaciones municipales. Las actuaciones han incluido la renovación del pavimento de seguridad de caucho en el recreo de la escuela infantil municipal (0-3 años) y en el parque infantil situado en el recinto de las piscinas municipales, mejorando así las condiciones de seguridad y confort para los menores.
También el consistorio ha procedido a la instalación de un nuevo sistema de acceso mediante torno en la piscina municipal, una mejora que facilitará la gestión de entradas y el control de aforo durante la temporada de baño.
El sistema cuenta con un acceso específico para peatones y otro independiente, de mayor amplitud, destinado a personas que utilizan carritos infantiles, sillas de ruedas o cualquier otro elemento de apoyo para su desplazamiento, garantizando así una entrada más cómoda, segura y accesible para todos los usuarios.
Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Lumpiaque continúa apostando por la modernización de las instalaciones municipales y por la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía.
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