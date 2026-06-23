Luz Gabás baja el telón de Aragón Negro en La Muela

El Festival Aragón Negro en La Muela finalizó el sábado 30 de mayo con un encuentro con la autora aragonesa Luz Gabás, una de las escritoras más destacadas de la literatura actual, autora de obras tan icónicas como Palmeras en la nieve o Como fuego en el hielo, y ganadora del Premio Planeta 2022 con Lejos de Luisiana, que habló de su nueva novela Corazón de oro.

Además, durante el acto de clausura se procedió a la entrega de premios del III Concurso de Microrrelatos de la localidad en el que resultó ganador Óscar Briz Mené.