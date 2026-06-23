ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS
Los mayores de La Almunia se ponen al día con el teléfono móvil
La Crónica de Valdejalón
A través del Instituto Aragonés de Fomento, se han realizado 10 cursos de actividades relacionadas con el uso del teléfono móvil en el local de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Almunia con gran éxito de asistencia. Los participantes aprendieron a sacar partido a su móvil en cuestiones como trámites con la administración, gestiones con el banco, correo electrónico, inteligencia artificial y ocio.
Además, el sábado 6 de junio la artista Sheila Carrasco, con vínculos en La Almunia, interpretó un recital de canciones en el centro de jubilados. Los asistentes disfrutaron del concierto y bailaron al ritmo de sus canciones. La actuación se realizó de forma altruista por lo que desde la asociación quieren reconocer públicamente este gesto con los jubilados.
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