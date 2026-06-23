TORNEO COMARCAL
Los mejores padelistas de Valdejalón se retan este verano
La Crónica de Valdejalón
El tradicional Torneo de Pádel Comarca de Valdejalón se celebra los días 4, 5, 18 y 19 de julio. La competición se divide en dos partes, una primera correspondiente a la fase inicial que se disputará los días 4 y 5 de julio en las localidades de La Almunia de Doña Godina, Calatorao, Lumpiaque y Ricla, y una fase final que se celebrará en Épila los días 18 y 19 de julio.
Las inscripciones ya están abiertas en la página web de la Comarca de Valdejalón. Todos los deportistas interesados en participar en el torneo pueden formalizar su inscripción hasta el 1 de julio.
La participación será por parejas en las tres categorías, masculina, femenina y mixta. El requisito para poder participar es que al menos un integrante de la pareja sea de uno de los 17 municipios de la Comarca de Valdejalón.
Todos los participantes dispondrán de un welcome pack o bolsa del participante, avituallamiento, seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil, acceso a las piscinas municipales de cada sede únicamente para jugadores, y premios a las dos primeras parejas de cada categoría.
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