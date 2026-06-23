Los mejores padelistas de Valdejalón se retan este verano

El tradicional Torneo de Pádel Comarca de Valdejalón se celebra los días 4, 5, 18 y 19 de julio. La competición se divide en dos partes, una primera correspondiente a la fase inicial que se disputará los días 4 y 5 de julio en las localidades de La Almunia de Doña Godina, Calatorao, Lumpiaque y Ricla, y una fase final que se celebrará en Épila los días 18 y 19 de julio.

Las inscripciones ya están abiertas en la página web de la Comarca de Valdejalón. Todos los deportistas interesados en participar en el torneo pueden formalizar su inscripción hasta el 1 de julio.

La participación será por parejas en las tres categorías, masculina, femenina y mixta. El requisito para poder participar es que al menos un integrante de la pareja sea de uno de los 17 municipios de la Comarca de Valdejalón.

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Todos los participantes dispondrán de un welcome pack o bolsa del participante, avituallamiento, seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil, acceso a las piscinas municipales de cada sede únicamente para jugadores, y premios a las dos primeras parejas de cada categoría.