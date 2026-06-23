El Morata CD asegura la permanencia

La temporada deportiva concluyó con un importante logro para el Morata Club Deportivo, que consiguió asegurar su permanencia en la categoría de Regional Preferente, una de las más exigentes del fútbol aragonés. Este resultado permitió al equipo continuar compitiendo entre los mejores clubes de la comunidad autónoma y supuso un hito especialmente relevante para una localidad del tamaño de Morata de Jalón.

La consecución de este objetivo fue el resultado del trabajo desarrollado a lo largo de toda la temporada por jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición, que mantuvieron su compromiso con el club hasta el final de la competición. La permanencia adquirió un valor añadido al tratarse de una categoría situada a tan solo tres divisiones de equipos históricos y profesionales como el Real Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca o el Club Deportivo Teruel, reflejando el alto nivel competitivo alcanzado por la entidad moratense.

El encuentro decisivo estuvo acompañado por una notable presencia de aficionados en las gradas, que contaron además con el apoyo de una charanga encargada de animar el ambiente durante todo el partido. La música y el apoyo constante del público contribuyeron a crear una atmósfera de respaldo al equipo, haciendo que los jugadores sintieran el aliento de la afición en un momento clave de la temporada.

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La permanencia en Regional Preferente volvió a poner de manifiesto la importancia del deporte como elemento de cohesión social en el municipio y el papel que desempeña el Club Deportivo Morata de Jalón como uno de los principales representantes de la localidad en el ámbito deportivo aragonés.