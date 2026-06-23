Morata vive sus tradiciones con San Isidro y San Antonio

La primavera volvió a reunir a vecinos y vecinas de Morata de Jalón en torno a dos de las celebraciones tradicionales más arraigadas del municipio: las festividades de San Isidro Labrador y San Antonio, ambas concebidas como espacios de convivencia y encuentro comunitario.

Los vecinos disfrutaron de dos jornadas de convivencia. / SERVICIO ESPECIAL

La festividad de San Isidro Labrador se celebró el viernes 15 de mayo con una programación que combinó los actos religiosos y la participación vecinal. La jornada comenzó con la eucaristía en la iglesia de Santa Ana y continuó con la tradicional procesión en honor al santo, acompañada por el grupo Los Gaiteros del Jalón. Como cierre, tuvo lugar un picoteo compartido que permitió prolongar la celebración en un ambiente de convivencia entre vecinos y vecinas.

Semanas después, el sábado 13 de junio, se celebró la festividad de San Antonio en el entorno del Puente de Capurnos, uno de los espacios más representativos de la localidad. La cita reunió a familias, amistades y vecinos en una tarde-noche marcada por la convivencia y el carácter popular de la celebración. Un picoteo compartido sirvió como punto de encuentro para los asistentes, favoreciendo la relación entre generaciones y reforzando los lazos comunitarios.

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Ambas celebraciones pusieron de manifiesto la importancia de las tradiciones locales como elementos de cohesión social y como parte del patrimonio inmaterial del municipio, manteniendo vivas costumbres que continúan ocupando un lugar destacado en la vida cultural de Morata de Jalón.