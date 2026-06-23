La Muela celebra sus fiestas patronales por todo lo alto

La Muela celebró entre el 5 y el 14 de junio las fiestas de San Antonio con un amplio programa de actos que contaron con mucha participación y un gran ambiente.

El concurso de arroces contó con una gran participación. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes 5 se realizó la presentación de Reyes y Reinas, y un reconocimiento a la empresa local Cauchos Aragón, al equipo de baloncesto de Tercera FEB, y a la comunidad educativa del municipio.

Ningún vecino se quiso perder el vermú popular. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 6 por la mañana se celebró el chupinazo infantil, y por la tarde el concurso de carrozas y disfraces, y el pregón de fiestas a cargo de las distintas generaciones de danzantes.

Los cabezudos visitaron la residencia de mayores. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo 7 hubo food trucks con animación musical, cabezudos y vaquillas en la plaza de toros. El lunes 8 se celebró la comida de la 3ª Edad. El martes 9 hubo paintball en la plaza de toros, espectáculo de K de Calle, y gymkana familiar. El miércoles 10 se realizó la carrera de autos locos y se ofreció el concierto del grupo Da Igual. El jueves 11 hubo festival de jotas, vaquillas, concierto con Serko, y discomóvil con los djs Santi Justo, Lourdes Arnal y Alex Pardos.

El viernes 12 comenzó con el concurso de arroces en la plaza de toros. Por la tarde, hubo ronda jotera por la calles, y se celebró la Novena en la Ermita de San Antonio seguida de Vestir el Palo. Y la jornada terminó con verbena con la orquesta y espectáculo flamenco.

El sábado 13 hubo un mercado medieval, y se celebró misa y procesión seguida del vermú popular, Novena en la Ermita, y por la noche actuación del grupo Pura Verbena.

Y el domingo 14 continúo el mercado medieval, y además hubo torneo de fútbol infantil, gigantes y cabezudos, misa baturra, comida popular, gran prix en la plaza de toros, y espectáculo piromusical de fuegos artificiales para terminar las fiestas.

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María del Mar Sesé, concejal de Festejos del Ayuntamiento de La Muela, ha expresado su más sincero agradecimiento a todas las personas que han contribuido a hacer posible las fiestas: «Gracias a todos los vecinos y visitantes por vuestra participación y entusiasmo. Hemos disfrutado de unos días llenos de convivencia, alegría y buenos momentos». También ha reconocido la labor de asociaciones, voluntarios, Protección Civil de la Comarca de Valdejalón, danzantes y a los cocineros «cuyo esfuerzo y dedicación han sido fundamentales para el éxito de cada actividad». Y ha tenido un agradecimiento muy especial a la brigada municipal y a los servicios de limpieza: «Su trabajo, muchas veces discreto y poco visible, ha sido esencial para el correcto desarrollo de las fiestas. Gracias a su esfuerzo, disponibilidad y compromiso, los espacios públicos han estado preparados para cada acto, y nuestro pueblo ha podido mantenerse limpio y en las mejores condiciones para el disfrute de todos. Su labor merece todo el reconocimiento y gratitud».