La Muela logra la salvación y los títulos de liga y copa de la cantera

La temporada se cierra brillantemente para la Escuela de Fútbol La Muela. El Regional Preferente consigue la salvación apoyada por su gente en el último partido. Han luchado muchísimo durante la temporada y se merecen el premio de la permanencia lograda. Ahora a pensar en la próxima temporada... sin renunciar a lograr cotas mayores, ya que con un año más de experiencia, los jóvenes jugadores del pueblo van a dar mucho que hablar.

El equipo infantil se proclamó campeón de liga. / SERVICIO ESPECIAL

Del fútbol base, destacan los trofeos ganados por el Benjamín B y por el Infantil, campeones de liga, campeonatos muy merecidos que fueron premiados en el día del Fútbol Base Aragonés.

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La Muela Benjamín B también se llevó el título liguero. / SERVICIO ESPECIAL

Y el Alevín A fue flamante campeón de copa, derrotando 4-2 en la final al San Gregorio. Alegría desbordada de jugadores, padres y todas las personas cercanas a la escuela de fútbol. Los chicos hicieron un partidazo, remontando el gol del rival y dedicando la victoria a su compañero accidentado unas horas antes de la final.