Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaBarrios con más calorViaje gratis Bus ZaragozaDraft Aday MaraFuoliCaso Ítaca
instagramlinkedin

CORAL VIRGEN DE RODANAS

Música y devoción para poner el broche final al curso

La coral actuó el pasado 14 de junio en la Catedral de El Burgo de Osma.

La coral actuó el pasado 14 de junio en la Catedral de El Burgo de Osma. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Valdejalón

Épila

La Coral Virgen de Rodanas de Épila celebró el domingo 14 de junio el final del curso 2025-2026 cantando en la Catedral de El Burgo de Osma, donde la música y la belleza arquitectónica hicieron aún más bonito el pueblo con encanto.

Desde la coral dan las gracias al sacerdote que ofició la misa, Don Jesús Hernández Peña, que después tuvo la amabilidad de hacer de guía de la catedral para todas las personas que se desplazaron en autobús desde Épila. También agradecen al Ayuntamiento de Épila y a la concejal de Cultura, Sara Guerrero, toda la ayuda que les proporcionan, en este caso poner un autobús para poder realizar el viaje tanto la coral como todos los que los quisieron acompañar, a los que también les dan las gracias, así como a su director, Arturo Sanz Izquierdo, por su gran paciencia y dedicación.

Noticias relacionadas

Además, en mayo la Coral Virgen de Rodanas fue invitada por la Coral de Villanueva de Gallego para participar en un encuentro durante las fiestas de esta localidad en honor a San Isidro Labrador. Y durante las fiestas patronales de Épila también cantaron la misa que se celebra en el Santuario de Rodanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
  2. Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
  3. Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
  4. El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
  5. Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
  6. Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
  7. Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
  8. El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido

Ya se conoce la fecha para inscribirse a la ofrenda de flores de Zaragoza: estos son los principales cambios

Ya se conoce la fecha para inscribirse a la ofrenda de flores de Zaragoza: estos son los principales cambios

El turista chino se fija cada vez más en Zaragoza: crecen los viajeros y las pernoctaciones en 2026

El turista chino se fija cada vez más en Zaragoza: crecen los viajeros y las pernoctaciones en 2026

La terminal del Aeropuerto de Teruel duplica su superficie para responder a su crecimiento

La terminal del Aeropuerto de Teruel duplica su superficie para responder a su crecimiento

Oficial: Diego Serrano dirigirá al filial del Real Zaragoza

Oficial: Diego Serrano dirigirá al filial del Real Zaragoza

Detenido un hombre por atropellar a un guardia civil en una operación antidroga en Cádiz

Detenido un hombre por atropellar a un guardia civil en una operación antidroga en Cádiz

'Dónde trabajar en Aragón' reúne al ecosistema empresarial, institucional y social en torno al reto del talento

'Dónde trabajar en Aragón' reúne al ecosistema empresarial, institucional y social en torno al reto del talento

El pueblo de Aragón donde se ha dormido con manta mientras toda España se achicharra

El pueblo de Aragón donde se ha dormido con manta mientras toda España se achicharra

Txus Vidorreta, sobre sus conversaciones con el Casademont: "Con Zaragoza nunca ha habido nada firmado"

Txus Vidorreta, sobre sus conversaciones con el Casademont: "Con Zaragoza nunca ha habido nada firmado"
Tracking Pixel Contents