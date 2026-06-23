CORAL VIRGEN DE RODANAS
Música y devoción para poner el broche final al curso
La Crónica de Valdejalón
La Coral Virgen de Rodanas de Épila celebró el domingo 14 de junio el final del curso 2025-2026 cantando en la Catedral de El Burgo de Osma, donde la música y la belleza arquitectónica hicieron aún más bonito el pueblo con encanto.
Desde la coral dan las gracias al sacerdote que ofició la misa, Don Jesús Hernández Peña, que después tuvo la amabilidad de hacer de guía de la catedral para todas las personas que se desplazaron en autobús desde Épila. También agradecen al Ayuntamiento de Épila y a la concejal de Cultura, Sara Guerrero, toda la ayuda que les proporcionan, en este caso poner un autobús para poder realizar el viaje tanto la coral como todos los que los quisieron acompañar, a los que también les dan las gracias, así como a su director, Arturo Sanz Izquierdo, por su gran paciencia y dedicación.
Además, en mayo la Coral Virgen de Rodanas fue invitada por la Coral de Villanueva de Gallego para participar en un encuentro durante las fiestas de esta localidad en honor a San Isidro Labrador. Y durante las fiestas patronales de Épila también cantaron la misa que se celebra en el Santuario de Rodanas.
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