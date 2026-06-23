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FIESTAS PATRONALES

Música y tradición en Alpartir

Vecinos y visitantes disfrutaron de una programación variada con diferentes actos para todos los públicos.

Vecinos y visitantes disfrutaron de una programación variada con diferentes actos para todos los públicos. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Alpartir

Alpartir está disfrutando estos días de sus fiestas patronales con una gran participación de vecinos y visitantes. La programación comenzó el miércoles 17 de junio con el tradicional chupinazo, que marcó el inicio de unas jornadas llenas de convivencia y diversión.

Entre los actos más destacados se encuentra el tradicional almuerzo de huevos fritos, así como la exitosa sidrería Beguiris, donde los asistentes pudieron degustar tapas y sidra en un ambiente festivo.

Las celebraciones han continuado con la ronda de peñas, los disfraces y los festejos populares con vacas, actividades que están llenando las calles de color, música y animación.

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Las fiestas prosiguen con un excelente ambiente y una gran implicación de todo el municipio.

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