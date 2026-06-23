RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO
Nuevas farolas iluminan las calles de Bardallur
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Bardallur ha llevado a cabo en el mes de junio la segunda actuación del Plan +Provincia de DPZ que ha consistido en la mejora del alumbrado público con el cambio de las luminarias de la travesía de la carretera, y la colocación de cuatro farolas en la calle colindante a las escaleras del cementerio, así como las lámparas de las farolas del parque. Entre la primera actuación en el parque y la segunda de mejora de alumbrado público se han invertido unos 90.000 euros. Después del verano se realizarán el resto de obras del Plan +Provincia.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Bardallur sacó a licitación la rehabilitación de la casa del médico para poder realizar dos viviendas para alquiler. A la licitación solo se presentó Víctor Medrano de Épila, que llevará a cabo las obras, que tendrán que estar acabadas en noviembre.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido