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RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO

Nuevas farolas iluminan las calles de Bardallur

Sustitución de luminarias en Bardallur.

Sustitución de luminarias en Bardallur. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

Bardallur

El Ayuntamiento de Bardallur ha llevado a cabo en el mes de junio la segunda actuación del Plan +Provincia de DPZ que ha consistido en la mejora del alumbrado público con el cambio de las luminarias de la travesía de la carretera, y la colocación de cuatro farolas en la calle colindante a las escaleras del cementerio, así como las lámparas de las farolas del parque. Entre la primera actuación en el parque y la segunda de mejora de alumbrado público se han invertido unos 90.000 euros. Después del verano se realizarán el resto de obras del Plan +Provincia.

Las nuevas farolas ya iluminan el municipio. | SERVICIO ESPECIAL

Las nuevas farolas ya iluminan el municipio. | SERVICIO ESPECIAL

Por otra parte, el Ayuntamiento de Bardallur sacó a licitación la rehabilitación de la casa del médico para poder realizar dos viviendas para alquiler. A la licitación solo se presentó Víctor Medrano de Épila, que llevará a cabo las obras, que tendrán que estar acabadas en noviembre.

La actuación ha sido posible gracias a los fondos de la DPZ. | SERVICIO ESPECIAL

La actuación ha sido posible gracias a los fondos de la DPZ. / SERVICIO ESPECIAL

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