El nuevo gimnasio de Ricla abre sus puertas junto a la zona deportiva

Ricla ha inaugurado su nuevo gimnasio municipal, una infraestructura muy demandada por los vecinos y vecinas de la localidad que ha supuesto una inversión total de 454.000 euros financiada a través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación de Zaragoza.

Estas nuevas instalaciones se ubican junto a la zona deportiva del municipio y cuenta con una superficie de 340 metros cuadrados. Su equipamiento, con un coste de 90.000 euros, ha sido financiado con fondos de la Comarca de Valdejalón. Se trata de un edificio de nueva construcción diseñado para ofrecer un servicio moderno y accesible que permita fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la población.

Durante esta primera etapa de funcionamiento, los servicios de monitorización y atención especializada serán prestados por una empresa externa. No obstante, el ayuntamiento trabaja ya con la previsión de incorporar personal propio en el futuro mediante la convocatoria de una oferta pública de empleo que permita consolidar este servicio municipal.

El alcalde de Ricla, Ignacio Gutiérrez, ha destacado la importancia que ha tenido el respaldo económico de la Diputación de Zaragoza para hacer realidad este proyecto. «El PLUS se ha convertido en una herramienta fundamental para que los municipios de la provincia puedan acometer inversiones estratégicas que, en muchos casos, resultarían difíciles de asumir únicamente con recursos propios», ha señalado.

Gracias a este programa de financiación, localidades como Ricla pueden impulsar nuevas infraestructuras y mejorar los servicios que prestan a sus vecinos, contribuyendo a fijar población, aumentar la calidad de vida y reforzar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y las grandes ciudades.

La puesta en marcha del nuevo gimnasio municipal supone un nuevo paso en la apuesta de Ricla por el deporte, la salud y el bienestar de sus ciudadanos, dotando al municipio de unas instalaciones modernas que responden a las necesidades actuales de la población.

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Este gimnasio se suma a otras infraestructuras deportivas con las que ya cuenta la localidad como dos pistas de pádel, frontón, campo de fútbol, pista de petanca y pabellón deportivo.