El nuevo programa de Canal Cultura presenta a...

Ana Moreno Cardiel, una joyera artesanal descendiente de Calatorao, es la protagonista del nuevo programa del Canal Cultura para acercarnos la historia que hay detrás de su marca Carmela Cardiel. Hace unos meses fue nombrada artesana del mes por la asociación de artesanos aragoneses con una línea de joyas titulada A cielo abierto donde la piedra de Calatorao tiene un gran protagonismo. En la conversación descubrimos que tras su modestia esconde unos reconocimientos a su labor muy importantes. Su página web es https://carmelacardiel.com/ Escanea el código QR para escucharlo y no te pierdas el resto de programas del podcast en la página web: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura/ RRSS @ayuntamientocalatorao y App. ¡También en Spotify!