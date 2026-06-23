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PROPUESTAS PARA TODAS LAS EDADES

Todo preparado para un verano de cultura y emoción en La Muela

La Muela prepara un verano lleno de actividades para todos los públicos.

La Muela prepara un verano lleno de actividades para todos los públicos. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Valdejalón

La Muela

La Muela prepara un verano lleno de cultura, emoción y propuestas para disfrutar en compañía con una programación que reunirá música, circo contemporáneo y espectáculos familiares en la plaza Vicente Tena.

La programación arrancará con Zambra, el domingo 12 de julio a las 20.00 horas. El dúo formado por Lucía Estévez y Gaby Fraile llega con una propuesta cargada de sensibilidad, talento y personalidad propia. Lucía Estévez, una artista jovencísima y una de las grandes promesas de Aragón, junto al violinista Gaby Fraile, ofrecerán un concierto donde el flamenco, el folk y la música de raíz se fusionan para crear un universo sonoro único. Una oportunidad para descubrir en directo a dos artistas que están sorprendiendo y maravillando por su juventud, calidad y manera de entender la música.

La música continuará el sábado 25 de julio a las 23.00 horas con Isla Kume, el proyecto de Andrés Campos y Laura Sorribas, una de las propuestas más originales de la escena aragonesa actual. Su espectáculo mezcla folclore ibérico, electrónica, tradición y sonidos contemporáneos en un viaje donde castañuelas, cuerdas y sintetizadores conviven creando una experiencia llena de energía. Una fusión sin fronteras que conecta las raíces con el presente y convierte cada directo en una auténtica celebración.

El jueves 30 de julio, a las 20.30 horas, la plaza Vicente Tena será el escenario de Bombea, un espectáculo familiar de clown pensado para disfrutar juntos pequeños y mayores. Humor, ternura, participación e imaginación se unen en una propuesta que habla de cómo nos relacionamos, de cuidar nuestros vínculos y de afrontar la vida con optimismo.

La programación finalizará el domingo 6 de septiembre, a las 19.30 horas, con Meraki, un espectáculo de circo contemporáneo protagonizado por Eduardo Manazas. Malabares, tecnología, música y una cuidada puesta en escena se unen en una propuesta visual y emocional que invita a disfrutar del presente y a poner pasión en todo aquello que hacemos.

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Desde el Ayuntamiento de La Muela se anima a vecinos y visitantes a participar en esta programación cultural pensada para todos los públicos, acercando propuestas de calidad y convirtiendo este verano en un punto de encuentro, emoción y convivencia.

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