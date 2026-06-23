Ricla apuesta por la calidad del producto local

Ricla acogió el último fin de semana de mayo la novena Feria de la Cereza y el Ajo Tierno. Este año los visitantes pudieron disfrutar de más expositores, pero siempre manteniendo la esencia: un producto local de una grandísima calidad.

Como en ediciones anteriores, la afluencia a la feria fue muy alta, siendo el sábado por la mañana una auténtica locura. Vecinos y vecinas de Ricla, acompañados de visitantes venidos incluso desde otras comunidades autónomas, pudieron adquirir, además de cerezas y ajos tiernos, otros productos como miel, bisutería artesana local, ambientadores, productos de panadería, y todo tipo de delantales y prendas decoradas para la ocasión.

El CPI Maestro Monreal también tuvo una intensa agenda de actividades: desde la elaboración de una fideuá, hasta la presentación del proyecto de juegos electrónicos y estructuras, pasando por varias charlas sobre rodeno.

La biblioteca municipal junto con las voluntarias locales de la AECC también colaboraron en la feria con el tradicional stand donde la gente pudo adquirir por 1 euro los libros cedidos por particulares y por la propia biblioteca. Los fondos recaudados fueron para ayuda a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Y si hay algo que caracteriza la feria es el campeonato mundial de lanzamiento de hueso de cereza donde los participantes en las dos categorías, infantil y adulto, demostraron su habilidad ante un público entregado y muy animado.

Durante el fin de semana, la escuela de cocina Topi preparó una degustación de tapas con base de cereza y ajo tierno para terminar el domingo repartiendo más de 500 raciones de fideuá.

Desde el ayuntamiento agradecen a todos los expositores su trabajo durante todo el fin de semana y la buena atención prestada a los visitantes.

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El año que viene la feria celebra su 10º aniversario y para esa ocasión tan especial ya se está trabajando en grandes sorpresas y una celebración por todo lo alto.