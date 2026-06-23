FESTEJOS POPULARES
Ricla llena sus calles de música, paella popular y tradición
La Crónica de Valdejalón
Ricla disfrutó de un intenso fin de semana festivo con motivo de la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Teopompo y San Sinesio, que tuvieron lugar del 21 al 24 de mayo. Durante cuatro días, vecinos y visitantes participaron en una variada programación que destacó por su gran ambiente y elevada participación.
Uno de los actos más multitudinarios fue la comida popular, en la que se sirvió una gran paella para cerca de 500 personas. Familias, amigos y peñas compartieron mesa en un ambiente de convivencia y celebración, convirtiendo este encuentro gastronómico en uno de los momentos más esperados del programa festivo.
La música fue uno de los grandes protagonistas de las fiestas. Una espectacular orquesta hizo disfrutar al público hasta altas horas de la madrugada, llenando la plaza de baile y de buen ambiente. Además, el programa incluyó un emotivo homenaje a Rocío Dúrcal, en el que se interpretaron algunos de los grandes éxitos de la inolvidable artista, conquistando a los asistentes, y despertando la nostalgia y los aplausos del público.
Los más pequeños contaron con numerosas actividades pensadas para ellos, entre las que destacaron los tradicionales cabezudos, actuaciones musicales infantiles, juegos y talleres, convirtiendo las calles del municipio en un espacio de diversión para todas las edades.
La gran afluencia de público y el éxito de participación en todos los actos reflejan el compromiso del municipio con sus tradiciones y el entusiasmo de una población que, un año más, ha demostrado su capacidad para disfrutar y compartir unas fiestas patronales llenas de vida, música, gastronomía, convivencia y emoción.
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Muere la madre de la capitana del Wanapix Aldelís Intersala10 en la celebración del ascenso
- El Real Zaragoza acelera la búsqueda de un nuevo presidente
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
- Mariano Aguilar, el poder en la sombra que no cesa en el Real Zaragoza
- Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes
- El posible rival del Real Zaragoza en Primera RFEF que alquila su campo para echar pachangas: '700 euros el partido