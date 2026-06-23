Ricla llena sus calles de música, paella popular y tradición

Ricla disfrutó de un intenso fin de semana festivo con motivo de la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Teopompo y San Sinesio, que tuvieron lugar del 21 al 24 de mayo. Durante cuatro días, vecinos y visitantes participaron en una variada programación que destacó por su gran ambiente y elevada participación.

Uno de los actos más multitudinarios fue la comida popular, en la que se sirvió una gran paella para cerca de 500 personas. Familias, amigos y peñas compartieron mesa en un ambiente de convivencia y celebración, convirtiendo este encuentro gastronómico en uno de los momentos más esperados del programa festivo.

La música fue uno de los grandes protagonistas de las fiestas. Una espectacular orquesta hizo disfrutar al público hasta altas horas de la madrugada, llenando la plaza de baile y de buen ambiente. Además, el programa incluyó un emotivo homenaje a Rocío Dúrcal, en el que se interpretaron algunos de los grandes éxitos de la inolvidable artista, conquistando a los asistentes, y despertando la nostalgia y los aplausos del público.

Los más pequeños contaron con numerosas actividades pensadas para ellos, entre las que destacaron los tradicionales cabezudos, actuaciones musicales infantiles, juegos y talleres, convirtiendo las calles del municipio en un espacio de diversión para todas las edades.

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La gran afluencia de público y el éxito de participación en todos los actos reflejan el compromiso del municipio con sus tradiciones y el entusiasmo de una población que, un año más, ha demostrado su capacidad para disfrutar y compartir unas fiestas patronales llenas de vida, música, gastronomía, convivencia y emoción.