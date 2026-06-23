NUEVAS INSTALACIONES
Rueda de Jalón estrena su ayuntamiento a lo grande
La Crónica de Valdejalón
El sábado 23 de mayo, Rueda de Jalón vivió uno de esos días que pasarán a su historia reciente y que quedarán grabados durante años, con la inauguración de las nuevas instalaciones del ayuntamiento.
Autoridades presentes en la inauguración
En el acto, que sirvió como puesta de largo de la nueva casa consistorial, hubo una amplia representación institucional con la corporación municipal encabezada por el alcalde José Miguel Echeverría; los diputados autonómicos Ramón Celma y Susana Cobos; la diputada provincial y alcaldesa de Urrea de Jalón, Mª Carmen Lázaro y el presidente de la Comarca de Valdejalón y alcalde de Épila, Jesús Bazán, además de varios alcaldes y concejales de los pueblos vecinos.
Misma ubicación
La nueva casa consistorial de Rueda de Jalón es un edificio completamente nuevo que se ha levantado en la misma ubicación que el anterior, en la céntrica plaza Melquiades Álvarez.
Tras la inauguración, Ignacio Gracia Aldaz, arquitecto que ha diseñado el edificio, explicó las características del mismo, destacando la funcionalidad, así como la estética del mismo.
Además, como muestra agradecimiento, desde el Ayuntamiento de Rueda de Jalón, también se le hizo entrega de un pequeño obsequio al que ha sido arquitecto municipal durante los últimos años, Julio Ruberte, y que ahora se despide de Rueda de Jalón por jubilación.
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