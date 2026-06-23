Rueda de Jalón estrena su ayuntamiento a lo grande

El sábado 23 de mayo, Rueda de Jalón vivió uno de esos días que pasarán a su historia reciente y que quedarán grabados durante años, con la inauguración de las nuevas instalaciones del ayuntamiento.

Se explicaron los detalles de la obra. / SERVICIO ESPECIAL

Autoridades presentes en la inauguración

Al acto acudieron varias autoridades de las Cortes, la DPZ y la Comarca de Valdejalón. / SERVICIO ESPECIAL

En el acto, que sirvió como puesta de largo de la nueva casa consistorial, hubo una amplia representación institucional con la corporación municipal encabezada por el alcalde José Miguel Echeverría; los diputados autonómicos Ramón Celma y Susana Cobos; la diputada provincial y alcaldesa de Urrea de Jalón, Mª Carmen Lázaro y el presidente de la Comarca de Valdejalón y alcalde de Épila, Jesús Bazán, además de varios alcaldes y concejales de los pueblos vecinos.

Misma ubicación

La nueva casa consistorial de Rueda de Jalón es un edificio completamente nuevo que se ha levantado en la misma ubicación que el anterior, en la céntrica plaza Melquiades Álvarez.

Tras la inauguración, Ignacio Gracia Aldaz, arquitecto que ha diseñado el edificio, explicó las características del mismo, destacando la funcionalidad, así como la estética del mismo.

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Además, como muestra agradecimiento, desde el Ayuntamiento de Rueda de Jalón, también se le hizo entrega de un pequeño obsequio al que ha sido arquitecto municipal durante los últimos años, Julio Ruberte, y que ahora se despide de Rueda de Jalón por jubilación.