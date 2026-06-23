Salesianos tiende puentes entre FP y empresa

Salesianos La Almunia se convirtió el 29 de mayo en punto de encuentro entre la Formación Profesional y el tejido empresarial de las comarcas de Valdejalón, Aranda, Calatayud y Cariñena con la celebración del I Encuentro Empresa–Talento FP. Casi 40 empresas participaron en una jornada diseñada para acercar el mundo laboral al alumnado, fomentar la colaboración con el entorno productivo y poner en valor el talento que se forma en las aulas del centro.

Durante la jornada se presentó la oferta de FP y el compromiso del centro con una enseñanza práctica, innovadora y conectada con las necesidades reales de las empresas y se realizó una visita guiada por las instalaciones. El momento más destacado tuvo lugar en el espacio Empresa–Talento, donde estudiantes de los Ciclos Formativos de los Grados Básicos en Electricidad y Fabricación y Montaje, Grados Medios de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Soldadura y Calderería y Mantenimiento Electromecánico y el Grado Superior en Mecatrónica Industrial participaron en encuentros dinámicos con profesionales de diferentes sectores productivos. El alumnado pudo resolver dudas sobre su futuro académico y profesional, ampliar su conocimiento del mercado laboral y establecer un contacto directo con empresas de referencia de la zona. Por su parte, las empresas pudieron descubrir el potencial técnico y humano de los estudiantes y explorar nuevas posibilidades de colaboración con el centro en materia de formación y empleo.

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El balance ha sido extraordinariamente positivo y ha puesto de manifiesto la importancia de la Formación Profesional como motor de desarrollo económico, social y territorial, así como la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración entre centros educativos y empresas.