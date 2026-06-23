‘El sueño de Rosalía’ lleva premio

El alumnado del CEIP Lucas Arribas de Morata de Jalón obtuvo el primer premio en la VIII edición del concurso del programa Aragón Aula Natural, un reconocimiento que puso en valor el trabajo desarrollado por el centro en el ámbito de la educación ambiental.

El proyecto galardonado, titulado El sueño de Rosalía, estuvo centrado en la investigación y el conocimiento del Parque Natural del Moncayo, abordando aspectos relacionados con su patrimonio natural, biodiversidad y valor medioambiental. La iniciativa permitió al alumnado profundizar en el estudio del entorno natural aragonés a través de una metodología basada en la observación, la investigación y el trabajo colaborativo.

Como complemento a este reconocimiento, el proyecto fue presentado públicamente en el salón de actos del colegio, ofreciendo a vecinos y vecinas la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo realizado por estudiantes y profesorado. La exposición permitió compartir los resultados obtenidos y poner en común la experiencia educativa desarrollada durante el curso.

El premio ha supuesto un reconocimiento al compromiso del centro con la educación ambiental y al esfuerzo conjunto de alumnado y docentes, destacando la importancia de fomentar el conocimiento y la conservación del entorno natural desde las primeras etapas educativas.

Además del reconocimiento obtenido por el proyecto El sueño de Rosalía, la sensibilización ambiental tuvo una presencia destacada en la programación cultural y educativa del municipio a través de la Semana del Medioambiente de Morata de Jalón. Durante varios días se desarrollaron actividades dirigidas a diferentes públicos con el objetivo de fomentar el conocimiento del entorno y promover prácticas sostenibles.

La programación incluyó una charla sobre el análisis de los centros de datos y sus consecuencias ambientales en el territorio, celebrada en el centro cívico, que permitió reflexionar sobre el impacto de las nuevas infraestructuras tecnológicas y los retos ambientales asociados a ellas. Asimismo, la biblioteca pública municipal acogió un taller de planteros y semillas, en el que los participantes pudieron conocer aspectos básicos relacionados con el cultivo y el cuidado de las plantas.

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Como cierre de la semana se celebró el V Concurso de Macetas en la plaza de España, una actividad ya consolidada en la localidad que combinó creatividad, participación ciudadana y concienciación medioambiental. El conjunto de propuestas registró una buena acogida y contribuyó a reforzar el interés por la educación ambiental, complementando otras iniciativas desarrolladas en el municipio de Morata de Jalón en favor del conocimiento y la conservación del entorno natural.