Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaBarrios con más calorViaje gratis Bus ZaragozaDraft Aday MaraFuoliCaso Ítaca
instagramlinkedin

JORNADA DIVULGATIVA

El universo se instala por un día en Épila

El universo se instala por un día en Épila

El universo se instala por un día en Épila / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica de Valdejalón

Épila

El Ayuntamiento de Épila junto a La Guirlande organizan los días 26, 27 y 28 de junio el IX Festival de Música Antigua, una forma original de viajar en el tiempo y seguir disfrutando de grandes intérpretes y repertorios clásicos en espacios emblemáticos de la localidad.

Las actuaciones comienzan el próximo viernes 26 de junio, a las 20.00 horas, en el Convento de las RR. MM. Concepcionistas con La Reverencia, dirigida por Andrés Alberto Gómez Rueda, que interpretará su programa Midway: metamorfosis y perspectivas.

El sábado 28 de junio, a las 20.00 horas, en la Parroquia de Santa María La Mayor, Silvia Márquez ofrecerá El ángel dormido.

Y el domingo 28 de junio, también a las 20.00 horas, en el salón principal del Palacio del Conde de Aranda, La Guirlande y Dolci Accenti intrepretarán Diálogos en armonía.

Patrimonio local

El Festival de Música Antigua de Épila se celebra de manera anual desde 2017, y su objetivo es poner en valor el patrimonio artístico y arquitectónico de la villa, al mismo tiempo que acerca la cultura en general y la música antigua en particular a los vecinos de la localidad y de la Comarca de Valdejalón.

Sin duda, una experiencia única y especial para disfrutar de cerca de la música clásica y conocer los orígenes de la misma.

La Comarca de Valdejalón, en colaboración con el Ayuntamiento de Épila, ha organizado una actividad divulgativa dirigida a todos los públicos que permitirá descubrir los secretos del universo de una forma innovadora y participativa.

El domingo 28 de junio, a partir de las 11.00 horas, la Sala Multiusos de Épila acogerá la instalación de un planetario portátil, una experiencia inmersiva que acercará la ciencia y la astronomía tanto a niños como a adultos.

La actividad se desarrollará en el interior de una cúpula hinchable equipada con un sistema de proyección de 360 grados, que permitirá a los asistentes realizar un recorrido virtual por el espacio, y conocer de manera didáctica diferentes aspectos relacionados con el cosmos, los planetas, las estrellas y otros fenómenos astronómicos.

El planetario contará con una capacidad máxima de 25 personas por sesión, y se han programado cuatro pases de aproximadamente 20 minutos de duración, adaptados a público infantil y adulto para facilitar una experiencia adecuada a cada grupo de edad.

Desde la organización destacan el carácter educativo de esta propuesta, que combina divulgación científica y entretenimiento mediante una tecnología inmersiva que convierte el aprendizaje en una experiencia visual única.

La participación requiere inscripción previa en el Ayuntamiento de Épila, por lo que se recomienda a los interesados formalizar su reserva con antelación debido al aforo limitado.

Noticias relacionadas

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Épila continúa apostando por acercar la cultura científica a la ciudadanía y ofrecer actividades innovadoras que fomenten el conocimiento, la curiosidad y el interés por la ciencia entre vecinos y visitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents