El universo se instala por un día en Épila

El Ayuntamiento de Épila junto a La Guirlande organizan los días 26, 27 y 28 de junio el IX Festival de Música Antigua, una forma original de viajar en el tiempo y seguir disfrutando de grandes intérpretes y repertorios clásicos en espacios emblemáticos de la localidad.

Las actuaciones comienzan el próximo viernes 26 de junio, a las 20.00 horas, en el Convento de las RR. MM. Concepcionistas con La Reverencia, dirigida por Andrés Alberto Gómez Rueda, que interpretará su programa Midway: metamorfosis y perspectivas.

El sábado 28 de junio, a las 20.00 horas, en la Parroquia de Santa María La Mayor, Silvia Márquez ofrecerá El ángel dormido.

Y el domingo 28 de junio, también a las 20.00 horas, en el salón principal del Palacio del Conde de Aranda, La Guirlande y Dolci Accenti intrepretarán Diálogos en armonía.

Patrimonio local

El Festival de Música Antigua de Épila se celebra de manera anual desde 2017, y su objetivo es poner en valor el patrimonio artístico y arquitectónico de la villa, al mismo tiempo que acerca la cultura en general y la música antigua en particular a los vecinos de la localidad y de la Comarca de Valdejalón.

Sin duda, una experiencia única y especial para disfrutar de cerca de la música clásica y conocer los orígenes de la misma.

La Comarca de Valdejalón, en colaboración con el Ayuntamiento de Épila, ha organizado una actividad divulgativa dirigida a todos los públicos que permitirá descubrir los secretos del universo de una forma innovadora y participativa.

El domingo 28 de junio, a partir de las 11.00 horas, la Sala Multiusos de Épila acogerá la instalación de un planetario portátil, una experiencia inmersiva que acercará la ciencia y la astronomía tanto a niños como a adultos.

La actividad se desarrollará en el interior de una cúpula hinchable equipada con un sistema de proyección de 360 grados, que permitirá a los asistentes realizar un recorrido virtual por el espacio, y conocer de manera didáctica diferentes aspectos relacionados con el cosmos, los planetas, las estrellas y otros fenómenos astronómicos.

El planetario contará con una capacidad máxima de 25 personas por sesión, y se han programado cuatro pases de aproximadamente 20 minutos de duración, adaptados a público infantil y adulto para facilitar una experiencia adecuada a cada grupo de edad.

Desde la organización destacan el carácter educativo de esta propuesta, que combina divulgación científica y entretenimiento mediante una tecnología inmersiva que convierte el aprendizaje en una experiencia visual única.

La participación requiere inscripción previa en el Ayuntamiento de Épila, por lo que se recomienda a los interesados formalizar su reserva con antelación debido al aforo limitado.

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Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Épila continúa apostando por acercar la cultura científica a la ciudadanía y ofrecer actividades innovadoras que fomenten el conocimiento, la curiosidad y el interés por la ciencia entre vecinos y visitantes.