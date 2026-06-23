PUESTA EN MARCHA DE LA ETAP
Los vecinos y vecinas ya disfrutan del agua de Yesa
La Crónica de Valdejalón
Este mes de junio se ha puesto en marcha la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Ricla, y los vecinos y vecinas ya están disfrutando del agua de Yesa, de mejor calidad que la anterior proveniente de los pozos de captación.
Para la ocasión, la empresa gestora del abastecimiento de agua de la localidad preparó una charla donde los asistentes pudieron conocer desde el funcionamiento de una planta de tratamiento, hasta las características organolépticas del agua actual, pudiendo comprobar las diferencias mediante una cata de varias clases de agua.
La mañana terminó con una visita a la propia planta donde pudieron seguir de primera mano todos los procesos a los que se somete el agua, desde que llega al depósito de agua bruta hasta que sale por el grifo.
Las mejoras son más que evidentes tal y como ha pasado en municipios vecinos que ya disponen de esta agua hace un tiempo: menos problemas con los electrodomésticos ya que cuenta con mucha menos cal, mejora para la piel, y mejor aprovechamiento de los productos de lavado tanto personal como de lavadoras y lavavajillas.
Una vez pasado el verano, se va a realizar un mantenimiento del pozo de captación del polígono industrial, único operativo y que quedará en reserva para cubrir posibles incidencias en la red de suministro de Yesa, garantizando así el suministro a los vecinos.
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