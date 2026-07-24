Abierto el segundo procedimiento de ayudas Leader 2026 hasta el 30 de septiembre

Permanece abierto el segundo procedimiento de la convocatoria de ayudas Leader correspondiente al año 2026 de Fedivalca, dirigida a apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo económico y social del medio rural en el territorio de las comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena.

La convocatoria está dirigida tanto a personas emprendedoras como a empresas, asociaciones y entidades locales que quieran poner en marcha proyectos integrados en los municipios del ámbito de actuación de Fedivalca.

Entre las iniciativas que pueden optar a financiación se encuentran proyectos de creación o modernización de empresas, iniciativas turísticas, proyectos de innovación en el medio rural o actuaciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al desarrollo del territorio.

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Para más información sobre requisitos, plazos y procedimiento de solicitud, las personas interesadas pueden contactar con el equipo técnico de Fedivalca o consultar los canales oficiales de la entidad en el teléfono 976 81 73 08.